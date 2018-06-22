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Toronto Borsası’ndan blok zincirine dayalı borsa yatırım fonu

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Haziran () – Toronto Menkul Kıymetler Borsası, platformlarına blokchain’e (blok zinciri) dayalı borsa yatırım fonu ekleneceğini duyurdu. “Bir endeks, emtia, fon veya varlık sepeti dâhil olmak üzere pazarlanabilir...

Toronto Borsası’ndan blok zincirine dayalı borsa yatırım fonu

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Haziran () – Toronto Menkul Kıymetler Borsası, platformlarına blokchain’e (blok zinciri) dayalı borsa yatırım fonu ekleneceğini duyurdu.
“Bir endeks, emtia, fon veya varlık sepeti dâhil olmak üzere pazarlanabilir menkul kıymetlere dayalı” borsa yatırım fonları, menkul kıymetler borsasındaki herhangi bir varlık olarak işlem görüyor ve alım satımlarla günlük fiyat değişimlerinden etkileniyor.
Horizons Blockchain Technology ve Hardware Index ETF, Harvest Portfolio Group INC ve Evolve Funds Group Inc’nin borsa yatırım fonlarına benzer bir yaklaşımla, blok zinciri teknolojisini oluşturan servis ve yatırım hizmeti veren şirketlerin kendilerini ayırmayı hedefliyor.
Horizons Borsa Yatırım Fonları Yönetimi Kanada COE’larından Steve Hawkings Bloomberg’e verdiği bir röportajda konuyla ilgili şöyle konuştu:
“Hangi bireysel blok zinciri şirketlerinin çalışacağını veya söz konusu blok zinciri uygulamalarının boyutunun ne olacağını bilmiyoruz fakat insanların blok zincirinin oluşturulması için gereken altyapıya yatırım yapacağını öngörüyoruz.”
Söz konusu blok zincirine dayalı borsa yatırım fonunun yatırımcılara yeni blok zinciri startupları veya kripto para birimi şirketleri yerine blok zinciri teknolojisini oluşturan altypıya yatırım yapma imkânı sağlamayı amaçladığı belirtildi.

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