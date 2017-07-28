Torbalı ovasından dünyaya kurutulmuş domates

İZMİR'in Torbalı ilçesi, domates kurutmak için açılan sergilerle kırmızı renge büründü. İlçedeki kurutulmuş gıda işleyen 10'a yakın fabrika aracılığı ile Torbalı'dan dünyanın birçok ülkesine ihracat yapılıyor. Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, kurutulmuş domatese ilginin her yıl daha da arttığını, bu alanda ciddi bir pazar oluştuğunu söyledi.Kurutulmuş domates Türk mutfağındaki kullanımın yanı sıra her yıl artan ihracat rakamlarıyla dünya mutfaklarının da vazgeçilmezi noktasına doğru ilerliyor. Yılda 30 bin dekar domatesin ekildiği Torbalı'da bir yanda dev salça fabrikaları bir yanda büyük kurutma seraları yer alıyor. Yurt dışında genellikle meze ve pizza malzemesi olarak kullanılan kuru domates, Torbalı Ovası'nı ihracata açtı. Torbalı Ovası'nda üretilen domateslerin büyük bölümü salçalık olarak kullanılırken, yüzde 40'lık kısmı da kurutuluyor. Kurutulmuş domatesler Avrupa'da, Kanada ve ABD gibi ülkelerde genellikle pizza malzemesi ve meze olarak kullanılıyor. Torbalı'daki birçok fabrika, kurutmalık domates işliyor. Tuzlanmış kuru domateslerin kilosu 2.7 eurodan (yaklaşık 11 TL) ihraç ediliyor. Torbalı'dan yapılan kurutulmuş domates ihracatı yılda 60 bin tonu buluyor.DOĞAL KURUTMATorbalı ovasında yetiştirilen salçalık domatesler, tarladan toplanarak traktörlere yüklenip kurutma için hazırlanmış alana getiriliyor. Burada, çalışan işçiler tarafından iki parçaya bölünen domatesler, toprak zemin üzerine serilmiş beyaz örtüye diziliyor. İki parçaya bölünmüş domatesler tuzlanarak güneş altında 6 ya da 7 gün kurumaya bırakıldıktan sonra toplanıp soğuk hava deposuna getiriliyor. Burada Avustralya ve Amerika ile Kanada ve Almanya başta olmak üzere, verilen siparişlere göre bölüm bölüm yurt dışına gönderiliyor. Kurutma işlemi tamamen doğal yollarla yapılıyor.EV KADINLARINA GELİREv kadınları domates kesim işlemi yaparak ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Bir tesiste günlük 100 ile 150 işçi domates kesimi yapıyor. Bir işçi günde ortalama 700 kilo civarında domates kesimi gerçekleştiriyor. 10 hektar üzerinde günlük 70 ile 120 ton arasında domates kesimi yapılıyor. 100 ton domatesten 8 kilo kuru domates elde edebiliyor. 13-14 kilogramdan 1 kilogram kuru domates çıkıyor.OLGUN: PAZAR SORUNU YOKÜlke ekonomisine sunduğu katkı ile birçok ille yarışan Torbalı ilçesinin, tarımsal sanayide de Ege'nin yükünü sırtladığını belirten Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "İhracatçı firmalar ile üreticiler arasında sözleşme yapılarak ekim gerçekleştirildiğinden dolayı pazar sorunu yaşanmadığından, çiftçilerimiz de işletme sahipleri de kurutulmuş domatese yöneliyor. İlgi gören bir ihracat ürünü. Kurutmalık domates ile fiyatlar yükseliyor, böylelikle çiftçilerimiz kazanıyor. Kurutmalık domates yapan firmalarımızın çoğalmasını destekliyoruz" dedi.

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