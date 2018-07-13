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Toplanan inek sütü miktarı Mayıs’ta yüzde 2.8 düştü

İstanbul, 13 Temmuz () – Ticari süt işletmelerinin Mayıs ayında topladığı inek sütü miktarı, bir önceki aya göre yüzde 2.8 azalarak 916 bin tona geriledi. Toplanan inek sütü miktarı yıllık bazda ise yüzde 13.2 arttı. Türkiye İstatistik...

Toplanan inek sütü miktarı Mayıs’ta yüzde 2.8 düştü

İstanbul, 13 Temmuz () – Ticari süt işletmelerinin Mayıs ayında topladığı inek sütü miktarı, bir önceki aya göre yüzde 2.8 azalarak 916 bin tona geriledi. Toplanan inek sütü miktarı yıllık bazda ise yüzde 13.2 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan “Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Mayıs 2018” verilerine göre;
“Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.7 arttı.
“Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2.8 azaldı.
“Mayıs ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 143 bin 293 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.8 artış gösterdi.
“Mayıs ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3.5, protein oranı ise ortalama yüzde 3.2 olarak tespit edildi.
“İnek peyniri üretimi 66 bin 994 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.8 arttı.
“Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 5 bin 566 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.2 arttı.
“Yoğurt üretimi 102 bin 67 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 azaldı.
“Ayran üretimi ise 58 bin 601 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.6 azalış gösterdi.”

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