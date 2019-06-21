Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
81 ilde çocuklar tenise yönlendirilecek
81 ilde öğretmenler tenis eğitimi...
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli oldu
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli...
YSK, İstanbul seçiminde oy kullanamayacak seçmenleri açıkladı
YSK, İstanbul seçiminde oy kullanamayacak...

Toplam taşıt-kilometre 2017’de yıllık yüzde 8.3 arttı

İstanbul, 21 Haziran () – Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının geçtiği yol uzunluğu, 2017’de yıllık yüzde 8.3 artışla 304 milyar 207 milyon kilometreye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine...

Toplam taşıt-kilometre 2017’de yıllık yüzde 8.3 arttı

İstanbul, 21 Haziran () – Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının geçtiği yol uzunluğu, 2017’de yıllık yüzde 8.3 artışla 304 milyar 207 milyon kilometreye yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2017’de motorlu kara taşıtlarının geçtiği yol uzunluğu 304 milyar 207 milyon kilometre olarak hesaplanırken, söz konusu rakamın yüzde 51.9’unu otomobiller, yüzde 22.3’ünü kamyonetler, yüzde 13.8’ini kamyonlar, yüzde 4.4’ünü minibüsler, yüzde 3.9’unu motosikletler ve yüzde 3.7’sini otobüslerin geçtiği yollar oluşturdu.
Türkiye'de 2017 yılında trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtları sayısı geçen yıla göre yüzde 5.4 artarken, araçların geçtikleri toplam yol uzunlukları yüzde de 8.3 yükseldi.
Taşıt sayısı;
- otomobillerde yüzde 6.3,
- minibüslerde yüzde 3.2,
- otobüslerde yüzde 0.7,
- kamyonetlerde yüzde 5.8,
- kamyonlarda yüzde 1.6
- motosikletlerde yüzde 3.3 artarken,
bu araçların geçtikleri yol uzunlukları, aynı taşıt cinsleri için sırasıyla yüzde 6.3, yüzde 10.1, yüzde 13.5, yüzde 10.6, yüzde 11.4 ve yüzde 4.7 arttı.
Taşıtların bir yılda geçtikleri ortalama yol uzunlukları 2017 yılında sırasıyla;
- otobüslerin 50 bin 141,
- kamyonların 50 bin 114,
- minibüslerin 28 bin 172,
- kamyonetlerin 18 bin 659,
- otomobillerin 13 bin 107
- motosikletlerin 3 bin 817 kilometreyi bulduğu hesaplandı. (Tablo ve Grafik)

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328