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Toplam cirolar Ocak’ta yıllık yüzde 16.2 arttı

İstanbul, 15 Mart () - Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin ciroları Ocak’ta yıllık bazda yüzde 16.2 ve aylık bazda yüzde 1.9 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan “Ciro...

Toplam cirolar Ocak’ta yıllık yüzde 16.2 arttı

İstanbul, 15 Mart () - Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin ciroları Ocak’ta yıllık bazda yüzde 16.2 ve aylık bazda yüzde 1.9 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan “Ciro Endeksleri, Ocak 2019” verilerine göre;
Toplam ciro yüzde 16,2,
Sanayi sektöründe ciro yüzde 19.7,
İnşaat sektöründe ciro yüzde 26.6,
Ticaret sektöründe ciro yüzde 11.3,
Hizmet sektöründe ciro yüzde 19.6 arttı
TÜİK’ten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi;
“Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0.9 arttı.
“Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26.6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 10.5 arttı.
“Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0.6 arttı.
“Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 3.1 arttı. (Grafik&Tablo)

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