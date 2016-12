Tonlarca patates 8 ay mağaralarda saklanıyor

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde mağaralar soğuk hava deposu olarak kullanılıyor. Hava sıcaklığının yaz- kış sabit olduğu bu mağaralarda tonlarca patates yaklaşık 8 ay boyunca muhafaza ediliyor.Sandıklı'ya bağlı Akin Köyü'ndeki 3 mağara patates saklamak amacıyla doğal soğuk hava deposu olarak kullanılıyor. Her biri 3 bin ton kapasiteli mağaralara ekim ayı başında konulan patatesler mayıs sonuna kadar kalıyor. İçerisindeki sıcaklık yaz- kış 8 derecede sabit kalıyor. Bu mağaralarda depolanan patatesler ise İstanbul, Ankara ve Antalya gibi büyük kentler başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentine gönderiliyor. Mağaralara patateslerin depolanması ve nakliye sırasında günde 50- 60 kişi çalışıyor. Türkiye patates ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayan Sandıklı'da hasat döneminde tarlada kilogramı 20 kuruşa satılan patates şu an kilosu 1.20 liraya satılıyor.HER BİRİ 3 BİN TON ALIYORAkin Köyü Muhtarı Yusuf Can, köydeki eşhur doğal soğuk hava deposunda patatesler ekim ayı başından mayıs sonuna kadar muhafaza edilip işlendiğini anlatırken şöyle dedi:"Bu depolardan patatesler İstanbul pazarı başta olmak üzere Türkiye'nin bütün pazarlarına dağılmaktadır. 3 tane doğal soğuk hava deposu olarak kullanılan mağara var. Her bir depo 3 bin ton patates almakta. Yaklaşık 9- 10 bin ton patates depolanmakta. Bu doğal depoların içi yaz- kış dışarıda hava sıcaklığı ne olursa olsun 8 derece olmaktadır.""BÖLGE HALKINA İŞ İMKANI SAĞLIYOR"Mağaralar sayesinde bölge halkının da iş sahibi olduğunu söyleyen Can, "Burada günlük olarak 50- 60 çalışan işçi var. Depolanan patateslerin pazarlara sevk edilmesi için işçiler 3 aşamadan geçiriyor. Patateslerin önce bir ve ikinci sınıfları ayrılıyor. Ardından yeniden çuvallanarak, kamyonlara yükleniyor" diye konuştu.Doğal soğuk hava depolarında çalışan işçiler ise depolar sayesinde günlük 45 lira kazandıklarını ve aile ekonomilerine katkı sağladıklarını anlattı.

