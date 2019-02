Tom Lee: 2019 kripto para birimleri ve blockchain için harika bir yıl olacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Şubat () – ABD merkezli piyasa analizi ve yatırım danışmanlığı şirketi Fundstrat ortak kurucusu Tom Lee, 2018’de kripto para birimlerinde görülen düşüş eğilimine rağmen, 2019’da kripto para birimleri ve blockchain endüstrisini “harika bir yılın” beklediğini söyledi.

Lee, Türkiye ve dünyadan binlerce kişinin katıldığı ve kripto para birimleri ve blockchain teknolojisinin ele alındığı “Blockchain Economy İstanbul Summit” etkinliğinde yaptığı açılış konuşmasında kripto para birimleri piyasalarının 2019’daki görünümü için öngörülerini açıkladı.

"Finans sistemi devrimi (Revolution of finance system)" başlıklı konuşmasında, kripto para birimleri piyasalarında 2019’da görülmesi beklenen değer artışını çeşitli "makro faktörlerin" belirleyeceğini vurgulayan Lee konuşmasında, şu değerlendirmeyi yaptı:

"2018’in zorlu olmasının nedeni beklentilerin çok yüksek olmasıydı"

"Kripto para birimleri piyasası 2018’de çok kötü bir yıl geçirdi, bu yüzden birçok kişinin kripto para birimleri piyasalarına olan güvensizliğini anlayabiliyorum fakat 2019 kripto para birimleri fiyatları ve blockchain endüstrisi için harika bir yıl olacak.

"Kripto para birimleri için 2018 neden bu kadar kötü bir yıldı? Bazı açılardan, kripto para birimleri için 2017 ne kadar iyi bir yıl olduysa, 2018 de o kadar verimsiz bir yıl oldu.

"Bitcoin fiyatı 2017’de 20 bin dolarla rekor düzeylerine ulaştı fakat 2018’e geldiğimizde Bitcoin fiyatı ortalama 6,000 dolar düzeylerinde seyretti ve yılın sonunda da 4,000 dolara gerileyerek piyasada genel olarak güvenin kırılmasına yol açtı.

"Benim bakış açımda, 2018’in kripto para birimleri için bu denli zorlu olmasının nedeni beklentilerin çok yüksek olmasıydı. Bitcoin fiyatının 2017 yılında yükselmesinin yanında çeşitli sorunlar da ortaya çıkmaya başladı.

"Bu dönemde ICO’lar (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) ile ilgili çeşitli hatalar yüzeye çıkmaya başladı ve başta ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Birliği (SEC) kararları olmak üzere, yıl boyunca duyurulan yaptırımlar, kripto para ekonomisine para girişini hafif zorladı.

"Kripto para birimleri için 2019’un iyi bir yıl olmasında tarih başta olmak üzere çeşitli faktörlerin etkili olacağını düşünüyorum. Bunun yanında 2019’da, geçen yıl görmediğimiz bazı yenilikler de var, bunların başında da makro piyasaların olumlu seyretmesi ve kripto para birimlerindeki teknik gelişmeler geliyor."

"Kripto para birimi sahibi olmak için harika bir zaman"

Yeni yılda görülen olumlu değişmelerin, piyasadaki ivmeyi hızlandırdığını ve söz konusu gelişmenin Bitcoin başta olmak üzere kripto para birimlerinde değer artışına sebep olacağını söyleyen Lee, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk olarak Bitcoin’deki fiyat dalgalanmalarına baktığımızda, 2018’de görülen gerileme, 2010’dan bu yana piyasada görülen dördüncü düşüş eğilimi fakat veriler Bitcoin’in her seferinde toparlandığını gösteriyor. Bu noktada kendinize sormanız gereken soru, kripto para birimleri ve blockchain endüstrisindeki olgunlaşmanın, Bitcoin’in yeniden toparlanmasına imkan tanıyıp tanımayacağıdır.

"Şu an kripto para birimleri piyasaları açısından adaptasyonun başındayız ve ilk günden bu yana çok büyük değişimlerin yaşanmadığını görüyoruz.

"İçinde bulunduğumuz dönem, fiyat artışındaki ivmenin iyileşmeye başladığı ve söz konusu iyileşmeleri destekleyen yeterli faktör olduğu sürece bu durumun kripto para birimi sahibi olmak için harika bir zaman olduğuna işaret ediyor.

"Görünümün oldukça pozitif olduğunu söyleyebilirim"

"Şu an aslında gerileme dönemi değil, söz konusu düşüşten faydalanma ve düşüşün iyi bir fırsat oluşturduğunu anlama dönemidir.

"Herhangi bir varlığın oluşumunda iki ana faktör etkilidir ve kripto para birimleri de bu kurala uyuyor.

"Faktörlerden ilki olan varlık ağı ve değeri kapsamında bu varlığın kullanılıp kullanılmayacağı ve adaptasyonunun ne şekilde olacağı akla geliyor.

"Şu an adaptasyonun erken aşamalarında olmamız sebebiyle görünümün oldukça pozitif olduğunu söyleyebilirim.

"Söz konusu varlığın kullanılabilirliğinin genişleyip genişlemeyeceği de ikinci faktör oluyor. Fundstrat’ta biz kripto para birimleri piyasalarının kullanılabilirliğini, geleneksel finans altyapısına adapte olma kapasitesi ve bağlanma üzerinden değerlendiriyoruz ve bu bakış açısıyla dijital para birimlerinin yeni finansal mimaride ana kaynak olacağını düşünüyoruz.

"Yeni gelişmelerin blockchain ve dijital para birimlerinin bir varlık sınıfı olarak tanınmasında yardımcı olacağını ve böylece 2019’da makro faktörlerin etkili olacağını öngörüyoruz.

"Bu yıl olan diğer yeni gelişmeler kapsamında teknik sıkıntıların onarılmaya başlanmasının yanında JP Morgan’ın yeni kripto para birimi JPM Coin’i piyasaya sürmesi de ayrıca dikkat çekiyor.

"Makro faktörlere geri dönersek, 2015’in sonundan bu yana gelişmekte olan piyasalardaki yükselişle Bitcoin fiyatındaki değer artışının doğru orantılı olduğu görülüyor.

"Geçen yıl söz konusu piyasalardaki düşüşle aynı dönemde Bitcoin de değer kaybetmişti. Bu göstergeler, hisse senedi piyasalarındaki herhangi bir hareketin kripto para birimleri piyasalarını da etkilediğine işaret ediyor.

"2019'da yatırımcıların endişe edeceği bir durum olacağını düşünmüyorum"

"Kurumsal yatırımcıların kripto para birimleri piyasalarına olan yatırımlarının artmasıyla, kripto para birimlerinin de doğru orantılı olarak değer kazanacağını düşünüyorum.

"Sonuç olarak, küresel hisse senedi piyasalarında ayı piyasası görülürse, bu durum kripto para birimleri piyasalarını da etkileyecek.

"Geçen sene etkili olmaya başlayan ve 2019’da da devam eden bir diğer makro faktör de dolar. Doların güçlenmesiyle Bitcoin’de değer kaybı gözlemliyoruz fakat bu kapsamda 2019 genelinde yatırımcıların endişe edeceği bir durum olacağını düşünmüyorum.

"Bitcoin yatırımları ortalama olarak yılın 10 günü içinde kâr sağlıyor, yani bir yılda 365 gün olmasına rağmen kâr çok kısa bir süre içinde elde edilebiliyor. Bu sebeple, eğer zamanlama konusunda çok iyi değilseniz, bu piyasanın nabzını tutmaya çalışmayın."