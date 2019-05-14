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Tom Glocer: Büyük bankaların blockchaini kullanmaları yakın gelecekte olası değil

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Mayıs () – Thomson Reuters’ın eski CEO’su Tom Glocer, büyük bankaların blockchain teknolojisini denemeye başladıklarını, ancak yakın gelecekte söz konusu teknolojiyi geniş çapta kullanmalarının olası olmadığını...

Tom Glocer: Büyük bankaların blockchaini kullanmaları yakın gelecekte olası değil

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Mayıs () – Thomson Reuters’ın eski CEO’su Tom Glocer, büyük bankaların blockchain teknolojisini denemeye başladıklarını, ancak yakın gelecekte söz konusu teknolojiyi geniş çapta kullanmalarının olası olmadığını söyledi.
New York’ta Pazartesi günü düzenlenen kripto para odaklı konferans Conensus’ta konuşan Glocer, büyük bankaların blockchain teknolojisini kullanmaları için henüz erken olduğunu söyledi. Glocer, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Büyük bankaların hepsi yeni gelişmeleri hızlı bir şekilde takip edebileceklerini düşünüyor. Bütün öz kaynaklarınızı alıp blockchaine taşımak verimsizlik, güvenlik sorunu ve çevresel etkiler sebebiyle şu an doğru strateji olmaz. Bunun yerine kontrollü deneyler yapmak daha doğru.”
ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley’nin yönetim kurulunda yer alan Glocer, yaptığı açıklamaların bankayı bağlamadığını belirtti ve açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Bu teknolojiyi sonsuza kadar göz ardı ederseniz, bir gün gizlice yeniden ortaya çıkabilir ve çok geç kalmış olabilirsiniz. Bu yüzden de çoğu bankanın küçük çaplı deneyler yaptığını görüyoruz.
“Societe Generale’in euro tahvili blockchain üzerinden piyasaya sürüldü; ancak, bunun nedeni bankanın bütün sabit gelir işini blockchaine taşımak istemesi değil, bu teknolojiyi anlamak istemeleri. Bu teknolojiyi sorgulamak istiyorlar. Büyük kurumların blockchain teknolojisine bir süreliğine yalnızca bu şekilde dahil olacaklarını düşünüyorum.”

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