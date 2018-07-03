TOKİ’nin Şanlıurfa Maşuk Konutları teslim ediliyor

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Şanlıurfa Maşuk’ta az katlı yatay mimari anlayışla, şehrin sosyal, kültürel, coğrafi özelliklerini barındıran yerel mimari ve geleneksel mahalle modeliyle inşa edilen konutlar teslim edilmeye başlandı.

Maşuk bölgesinde bugüne kadar 6 bin 307 konutu hayata geçirdiklerini söyleyen TOKİ Başkanı Ergün Turan, "TOKİ olarak Şanlıurfa Maşuk bölgesinde yoğun bir konut üretimi gerçekleştiriyoruz. Yerel ve yatay mimari ile inşa ettiğimiz konutlarımız semt sakinleri ile esnafın iç içe olduğu mahalle kültürünü yansıtıp yeni bir yaşam alanı olacak. Maşuk bölgesinde yaklaşık olarak 3 bin konutumuzun inşası hızla devam ediyor. İnşasını tamamladığımız 528 konutumuz 2-27 Temmuz 2018 tarihleri arasında hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Vatandaşlarımıza yeni yuvalarından sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir yaşam dilerim” dedi.

YAKLAŞIK 30 BİN KİŞİLİK YENİ BİR YAŞAM ALANI

Şanlıurfa Maşuk projesini, Canlı bir kentsel yaşam ve sosyal altyapılara erişim kolaylığı ile semt kültürünü yansıtacak bir yaklaşım ile inşa ettiklerini belirten Turan, “Bölgede konut ihtiyacını karşılamanın ötesinde yeni yerleşim alanları, yeni bir şehir oluşturuyoruz. Kent kimliği ve merkezi niteliklerle güçlü bağları olan, halkımızın beklentilerine yanıt veren, güçlü fiziki, sosyal altyapısı bulunan yeni yerleşim alanları inşa ediyoruz. Bu doğrultuda, yerleşim içinde, gezinti, dinlenme ve alışveriş noktalarından meydana gelen geniş bir cadde oluşturuldu. Ana ticaret aksı esas alınan çalışmada, meydan ile ticaret aksı bütünleştirildi. Yerel dokuya uygun meydan içeriği; ticari ve sosyal donatılarla bir alt merkez olarak tasarlandı. Bölgede bütün konutlarımız tamamlandığında yaklaşık 30 bin kişinin yaşayacağı yeni bir yaşam alanı oluşacak” açıklamasında bulundu.

YÖRESEL TAŞLI VE GENİŞ BALKONLU EVLER

Teslimine başlanan 528 konutun bölge sakinlerinin farklı daire büyüklüğü talebini dikkate alarak 3+1 ve 4+1 planda inşa edildiğini söyleyen Turan, “3+1 daireler 154-180 metrekare, 4+1 daireler ise 14- 194 metrekaredir. Konut içi planlamada, konforlu ve günümüz ihtiyaçlarına yanıt veren, vatandaşlarımıza pratik yaşam alanları sunan ve bireysel kullanıcı beklentilerine yanıt verebilecek bir projelendirme yaptık. Konutlarımızı vatandaşlarımızın beklentileri ve alışkanlıkları doğrultusunda geniş balkonlu ve yöresel taşlar kullanarak inşa ettik” ifadelerini kullandı.

Projede, cami, ticari alanlar, çok amaçla salon ve sosyal hayata katkı sağlayacak diğer sosyal donatıları da inşa ettiklerine vurgu yapan Turan, “Konut bölgemizde ayrıca, vatandaşlarımızın günlük ihtiyacını karşılayacak 76 dükkan inşa etik. Cadde üzerinde yapıların zemin katlarına inşa ettiğimiz dükkanlarla, kendi ekonomisini geliştiren, mahalleye özgü yerel ve dinamik bir ticari hayat hedefledik” dedi.

YENİ BİR MAHALLE

Mahalle konseptinde hazırlanan projede, geleneksel mahallelere yakın bir yerleşim planının oluşturulmaya çalışıldığını belirten Turan, "Projenin konut yapılanmasında, yapı adaları ve avlular ile donatı alanları entegre edildi. Yapı adalarının iç avlu ve bahçelerinde, oturma alanları, basketbol sahaları, kamelyalar, açık otopark, engelli otoparkları, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanları, bütünlüklü bir yerleşimi yansıtacak şekilde inşa ettik. “Ortak alan” fikri üzerine biçimlendirilen ve her yaş grubunun ihtiyacına yanıt verecek donatı alanları ve peyzaj uygulamalarında, yöreye özgün disiplinleri kullandık" açıklamasında bulundu.

Toplam yeşil alanın 35 bin 592 metrekare olduğu projede, 327 adet yapraklı ve ibreli ağaç, 926 adet çalıdan oluşan peyzaj alanı yapıldı. Projede ayrıca, çocuk oyun alanı ve fitness alanı da inşa edildi.

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