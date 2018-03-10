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TOKİ'ninTrabzon’daki prestij projesi satışa çıkıyor

TRABZON, ()-BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Trabzon Ortahisar’ın Pelitli Mahallesi’ndeki prestij projesi inşası devam ediyor. TOKİ Başkanı Ergün Turan,  Pelitli projesi kapsamında inşa ettikleri 41 iş yerini “Açık...

TOKİ'ninTrabzon’daki prestij projesi satışa çıkıyor

TRABZON, ()-BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Trabzon Ortahisar’ın Pelitli Mahallesi’ndeki prestij projesi inşası devam ediyor. TOKİ Başkanı Ergün Turan,  Pelitli projesi kapsamında inşa ettikleri 41 iş yerini “Açık Artırma Yöntemi” ile satışa sunacaklarını açıkladı.

Sosyal konut üretiminin yanı sıra konut dışı alanlarda da yatırım projeleri yürüttüklerini belirten Turan “TOKİ olarak birçok ilimizde yeni sanayi siteleri, ticaret merkezleri inşa ediyoruz" dedi. KOBİ'leri tek çatı altında topladıklarını söyleyen Turan "Böylelikle üretimde verimliliğin artmasını, istihdama ve bölgesel gelişime katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı Turan, alıcıların, Trabzon’da büyüklükleri 357 m²  ile 1.069 m² arasında olan iş yerlerine 1.608.000 TL’den başlayan fiyatlarla, yüzde 50 peşinat ve 12 ay vade ile sahip olabileceğini söyledi.

Açık Artırmaya ilişkin bankacılık hizmetlerinin Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütüleceğini aktaran Turan, “Başvuru ve teminatlar anılan bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Ayrıca, açık artırma gününde de başvuru kabul edilecek. Başvurular 7 Mart – 22 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak” diye konuştu.

"MÜZAYEDEDE CANLI YAYINLA DA TEKLİF VERİLEBİLECEK"

Müzayedenin 22 Mart 2018 Perşembe günü saat 14:00’te Trabzon Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirileceğini söyleyen Turan,  müzayede de canlı yayınla tekliflerin de verilebileceğini belirtti.

Vatandaşların en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kurduklarını ve onlarca konut projesini hayata geçirdiklerini vurgulayan Turan, “Konutun yanı sıra okul, kreş, sağlık ocağı, ticaret merkezi, cami ve kültürel tesis gibi öncelikli ihtiyaçlar arasında bulunan yapılar ile nitelikli alt yapı ve peyzaj uygulamalarını da hayata geçiriyoruz. Konut projelerimizde esnaf ve yerel yönetimlerin talebi doğrultusunda, şehir ekonomisine ve istihdama katkı sağlayacak dükkânlar inşa ediyoruz” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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