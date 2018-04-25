TOKİ'nin yüzde 20 indirim kampanyasından ilk günde 409 kişi faydalandı 

İSTANBUL, () - BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için düzenlediği yüzde 20 indirim kampanyasına ilk günde 409 başvuru yapıldı.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, tapularını hemen almak isteyen kişilerin kampanyaya yoğun ilgi gösterdiklerini söyledi.

Başvuruların daha ilk gününde kampanyaya gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten Turan, "TOKİ'den sosyal konut satın alan, çoğu alt gelir grubundan vatandaşlarımıza yüzde 20 erken ödeme indirimi ile önemli bir fırsat sunduk. 100 bin lira borcu olan bir vatandaşımızın 18 Mayıs'a kadar borcunu kapatması halinde, 80 bin lira ödeyeceğini belirttik. Kampanyamız ilk günün oldukça ilgi gördü ve ilk 409 vatandaşımız 19 milyon 778 TL'lik borçlarını kapatıp tapularını aldı" dedi.

Bu yılın indirim kampanyasında esnek ödeme planı yaptıklarını vurgulayan Turan, borcunun en az yüzde 25'ini ödemek koşuluyla da vatandaşların kısmı olarak indirim kampanyasından yararlanabildiğini söyledi. Bu kapsamda 21 konut ve iş yeri alıcısının kampanyadan yaralandığını aktaran Turan, kısmı ödeme ile vatandaşların 608 bin TL'lik borç kapattığını dile getirdi.

TOKİ'nin 2018 yılı indirim kampanyasına kamu bankalarının destek verdiğini belirten Turan, "Kamu bankaları borçlarını kredi ile kapatacak vatandaşlarımıza 0,99'dan kredi imkanı sundu. 18 Mayıs tarihine kadar başvuru sayısının daha da artacağını düşünüyorum. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında, söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak" ifadesini kullandı.

Turan, "Kampanyamızdan, satışları 2016 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2016 yılı sonuna kadar başlamış konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyasına dahil edilmedi" dedi.

Başkan Turan, indirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla idareye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve emlak vergisi gibi herhangi bir borçlarının bulunmaması gerektiğine dikkati çekti.