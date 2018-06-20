TOKİ'nin emekliler için yaptığı konutlar görücüye çıktı

Mehmet İNAN/BURSA,() – TOKİ, Bursa’da tüm Türkiye’ye emsal olacak bir projeyi hayata geçirdi. Emekliler için yapılan konutlar vatandaşlar tarafından ilk defa gezdirildi. Bu proje sayesinde ev sahibi olan 67 yaşındaki işçi emeklisi Hüsnü Gündoğan, "Evlerimiz dört dörtlük olmuş, çok mutluyum" dedi.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde, emeklilere özel olarak bin 201 konut projesini tamamladı. Emeklilere özel olarak yapılan ve bin 201 daireden oluşan proje, Türkiye’de ilk olmasıyla ön plana çıkıyor. Hak sahibi vatandaşlar konutları ilk kez gezdi ve projeye duydukları memnuniyetlerini dile getirdi.

"EVLERİMİZ DÖRT DÖRTLÜK"

Bu projeyle birlikte ev sahibi olan ve çok mutlu olduğunu dile getiren 67 yaşındaki işçi emeklisi Hüsnü Gündoğan, "Şimdiye kadar evim olmadı, şimdi evim oldu Allah’a şükür. Sağolsun devletimiz, biz emeklilere TOKİ evleri yaptırdı. Evlerimiz çok muhteşem, çok muazzam. Allah devletimize zeval vermesin. Evi olmayanlara da Allah ev nasip etsin. Çok mutluyum herkesin bu mutluluğu tatmasını isterim. Evlerimizin içi de güzel, evlerimiz dört dörtlük" ifadelerini kullandı.

"DAHA ÖNCE KİRADAYDIK, KİRADAN KURTULDUK"

47 yaşındaki Nimet Gündoğan ise, “Çok güzel duygular içerisindeyim. Allah razı olsun devletimizden çok güzel evler yaptı. Evlerimiz çok güzel, herkesin böyle evinin olmasını isterim.Daha önceden evimiz yoktu kiradaydık, şükürler olsun kiradan kurtulduk. Yeni evimize taşınmayı bekliyoruz. Anahtarlar teslim edildi, inşallah en kısa zamanda taşınacağız" dedi.

"1 DAİRENİN YAKLAŞIK 85 METREKARELİK ALANI VAR"

Projenin detayları hakkında bilgiler veren bin 201 Konut Daire Şantiye Sorumlusu Erkan Kayış, “1201 konutumuz, 13 tane kapıcı dairemiz ve toplamda 1214 dairemiz var. Toplam inşaat alanımız yaklaşık 129 bin 861 metrekare. Bu işte biz sadece dairelerin değil, tüm altyapı, bağlantı asfalt yolları, içme suyu, yağmur suyu ve atık su gibi özelliklerin tamamıyla ilgilendik. Burada 1 dairenin yaklaşık 85 metrekarelik alanı var. Toplamda yaklaşık 22 bin metrekare yeşillik alana sahip” dedi.

"KONUTLARDA 5 BİN EMEKLİ YAŞAYACAK"

Projenin özellikle bir yönüyle öne çıktığını belirten Erkan Kayış, “TOKİ’nin emeklilere özel yaptığı bir inşaat bu, emeklilere ait ilk özel yaptıkları iş bu o yüzden emsal oluyor. Projenin içinde 6 tane oyun parkı var, 3 cami, 3 büfe var. Bildiğiniz sosyal donatı merkezi yapılmış durumda. Eski deyimle bir mahalle yaratılmış durumda. Yaklaşık 5 bin emekli vatandaşımız konutlarda yaşayacak. Diğer illere de bu emsal olacak ve örnek proje olarak devam edecektir” diye konuştu.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)