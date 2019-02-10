TOKİ Başkanı Ömer Bulut AKM projesinin detaylarını açıkladı

İSTANBUL, () - Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) temel atma töreninde konuşan Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Ömer Bulut, "Projenin toplam inşaat alanı 96 bin metrekare, 5 bloktan oluşuyor. İnşaat sırasında büyük oranda yerli malzeme kullanacağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TOKİ arasında yapılan protokol kapsamında Taksim Meydanı'nda yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda vatandaş katıldı.Törende projeye ilişkin bilgiler veren TOKİ Başkanı Bulut, "Atatürk Kültür Merkezi'nin ihalesi 27 Aralık 2018'de yapıldı. Mimari ve işlevselliği açısından İstanbul’a ve ülkemize yakışır bir eser olacak" diye konuştu.

"YERLİ MALZEME KULLANACAĞIZ"

2 yıl içinde inşaatı tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Bulut, "Toplam inşaat alanı yaklaşık 96 bin metrekare, temel dökülecek alanda iksa kazık ve grobeton imalatları tamamlandı. Kültür merkezinin yapımında büyük oranda yerli malzeme kullanılacağız. Proje 5 bloktan oluşuyor. AKM içerisinde devlet opera ve bale, devlet tiyatroları ve güzel sanat birimlerinin ihtiyaçları ayrı ayrı projelendirildi. Çatıların bir kısmı yeşil çatı sistemi ile kaplandı. Projede olabildiğince gün ışığından faydalanılması sağlandı, yağmur sularının peyzajda kullanımı planlandı. İnşaatın tamamlanma süresi 24 ay, yani 24 Aralık 2020'de işi bitirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"NİTELİKLİ KONUT ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kentsel dönüşüm çalışmaları ile birlikte nitelikli sosyal konut üretmeye devam edeceklerini söyleyen Bulut, "Bugüne kadar 837 bin konut 15 bin sosyal donatı rakamına ulaşmış olan idaremizin önümüzdeki süreçte şehircilik kriterleri doğrultusunda insanlarımızı toprakla daha çok buluşturan, mahalle kültürünü yaşatacak, komşuluk ilişkilerini canlı tutacak yatay mimari anlayışıyla konutlar üreteceğiz" diye konuştu.

"BAZI PROJELER REVİZE EDİLECEK"

Şehirlerdeki kişi başına düşen yeşil alanları artırmayı hedeflediklerini belirten Bulut, "Bu çerçevede bazı projelerimizi de revize ederek İnsan-tabiat-şehir dengesini gözeten binalar ve mahalleler kurma gayretindeyiz. Projelere ilaveten şehirlerimizin kişi başına düşen yeşil alan miktarını artıran,insanı toprak ve bitkiyle buluşturacak mekânlar ve Millet Bahçeleri'ni birer birer hayata geçiriyoruz" dedi.