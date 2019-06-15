Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi' var
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi'...

Tokat'ta kiraz ihracatı başladı

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,() - TOKAT'ta üretimi yapılan kirazların ihracatına başlandı. Bu yıl aralarında Rusya, ABD, Kuzey Irak ve Almanya'nın bulunduğu ülkelere 3 bin ton kiraz ihracatının yapılması hedefleniyor. Tokat merkeze...

Tokat'ta kiraz ihracatı başladı

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,() - TOKAT'ta üretimi yapılan kirazların ihracatına başlandı. Bu yıl aralarında Rusya, ABD, Kuzey Irak ve Almanya'nın bulunduğu ülkelere 3 bin ton kiraz ihracatının yapılması hedefleniyor.
Tokat merkeze bağlı özellikle Akyamaç ve Kemalpaşa Köyü kiraz ve şeftali meyvesi üretimi ile yurt genelinde önemli bir pazar oluşturuyor. Akyamaç ve Kemalpaşa Köyü’nün yüzde 90`ı geçimini meyve üretiminden sağlarken, hasat döneminde köyde yaklaşık 2 bin kişi çalışıyor. Birçok meyvenin yetiştirildiği bölgede kiraz üretimi ilk sırada yer alıyor. Özellikle, 0900 adı verilen ve normallerine göre iki kat daha iri olan kiraz Amerika, Rusya, Almanya ve Kuzey Irak'a ihraç ediliyor.
'İHRACATIN BİZE FAYDASI ÇOK'
Merkeze bağlı Akyamaç Köyü’nde komisyonculuk yapan Arslan Şen, Tokat'ta kiraz hasadının başladığını belirterek "İhracatlık kirazda kilogram fiyatı 5 lira ile 7 lira arasında değişiyor. İç piyasamızda şu anda 4 lira ile 6 lira arasında değişiyor. Bu da kirazın kalitesine göre değişiyor. Akyamaç ve Kemalpaşa köylerinde 15 bin ton üretim yapılıyor. Tokat'ta üretilen kirazın yaklaşık 3 bin tonu Rusya, ABD, Kuzey Irak’a gidiyor. Bazen de Almanya’ya gidiyor. Şu andaki üretimimiz ağırlıklı olarak iç piyasa kaldırıyor. Ama ihracatın bize çok faydası var çünkü ihracat yapılan kiraz fiyatları 5 ile 7 lira arasında" dedi.
Akyamaç Köyü’nde çiftçilik yapan Rıza Yılar (60) ise, "Kaliteli bir mahsulümüz var. Hasat çok iyi. İlk çıkış fiyatlarımız çok güzeldi, şu anda çok düştü. Kiraz fiyatlarında yüzde 50 düşüş oldu. Açılışta 6-8 lira arasıydı. Şu anda ise 3-5 lira arasında satılıyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328