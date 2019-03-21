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TOGEMDER’in organize ettiği "Cemre Çarşısı" 29 Mart'ta başlıyor

İstanbul, 21 Mart () - Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) 29-30 Mart 2019 tarihlerinde Ataşehir Grand Sheraton Hotel’de temiz çevre temasına sahip "Cemre Çarşısı" etkinliğini gerçekleştirecek. TOGEMDER'den...

TOGEMDER’in organize ettiği "Cemre Çarşısı" 29 Mart'ta başlıyor

İstanbul, 21 Mart () - Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) 29-30 Mart 2019 tarihlerinde Ataşehir Grand Sheraton Hotel’de temiz çevre temasına sahip "Cemre Çarşısı" etkinliğini gerçekleştirecek.
TOGEMDER'den yapılan açıklamada, "Toplumumuzda ailenin ve fertlerin gelişmesine katkı yapmak, gençlere ve öğrencilere destek vermek, eğitim projelerini hayata geçirmek, okullar ve eğitim mekanları yapmak gibi amaçlarla kurulmuş bir sivil toplum örgütü olarak, bugüne kadar yüzlerce Anaokulu yapmış binlerce kişiye yardım ve destek vermiş onlarca projeyi hayata geçirdi" denildi ve eklendi:
"Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği olarak 2019 yılında gerçekleştirilecek olan;
• Ferdi gelişime katkıda bulunmak.
• Gençlere ve öğrencilere destek vermek.
• Eğitim projelerini hayata geçirmek.
• Okullar ve eğitim mekanları inşa ve organize etmek.
• Muhtaç durumdaki ailelere yönelik yiyecek, giyecek, yakacak yardımlarında bulunmak.
gibi projelere finansman olabilmesi düşüncesiyle yepyeni bir proje planladık. 'Yeniden Kazan' projesi dediğimiz bu projemiz ile bağlantılı olarak Cemre Çarşısı etkinliğimizi bir hayır festivali şeklinde hayata geçiriyoruz."
Grand Sheraton Hotel Ataşehir'de 29-30 Mart 2019 tarihinde tüm organizasyonunu TOGEMDER'in üstlendiği, temiz çevre temasına sahip “Cemre Çarşısı’’nda alışveriş, kültür sanat etkinlikleri ile bu bahar bambaşka bir coşku ile karşılanacak.
Açıklamada, "Geri Dönüşüm hassasiyeti sağlamak, Sıfır Atıkla yaşama bilinci sağlamak, Sağlıklı Beslenme bilinci arttırmak, Doğal Yaşam hassasiyeti sağlamak, Ülke ekonomisine katkıda bulunmak, Kaynakların verimli kullanılması, Sorumlu üretim ve tüketim bilinci sağlamak gibi önemli hedeflere sahip olan Cemre Çarşısı etkinliğinde Tekstil, Aksesuar / Mücevher, Bebek ve Çocuk Ürünleri, Kozmetik, Ev Dekorasyonu Mefruşat, Kitap / Kırtasiye, Gıda sektörlerinden Türkiye’nin önde gelen 130 adet markasının katılımıyla kurgulanacak olan alışveriş alanındaki etkinlik TOGEMDER’in hayır faaliyetleri için somut bir katkıya dönüşmesi hedeflenmektedir" denildi.
Etkinlik süresince alanda bulunacak olan Dilek Ağacı ile yüz ihtiyaç sahibi tarafından tutulan dilekler sürpriz kişiler tarafından gerçeğe dönüştürülecek. (Fotoğraflı)

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