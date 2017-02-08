TOFAŞ'ta kadın işçi dönemi

Fuat KARS/BURSA () - OTOMOTİV sektörünün dünya markalarından biri haline gelen TOFAŞ'ın CEO'su Cengiz Eroldu, geçen yıl 384 bin araç üreterek rekor kırdıklarını, üretimin yüzde 75'ini ihraç ettiklerini söyledi. 2016 yılında üretimin artması ile 3 bin kişi daha aldıklarını, bunların 500'ünün kadın olduğunu anlatan Eroldu, kadın işçilerin bir bölümünün üretim bantlarında görev yaptığını söyledi.

Bursa'daki TOFAŞ Fabrikası'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Cengiz Eroldu, 2016 yılını değerlendirdi 2017 deki hedeflerini anlattı. Grubun satışlarının Avrupa'da yüzde 11 arttığını, bunda en çok Egea/Tipo satışlarının çok olumlu etkisinin bulunduğunu vurgulayan Cengiz Eroldu, "2016 yılında yaklaşık 100 bin Tipo satıldı Avrupa'da Fiat Chrysler'in Avrupa'daki rakamlarını da olumlu yönde etkiledi" diye konuştu. Tofaş'ın, ABD'de örnek gösterildiğine işaret eden Eroldu, "Tofaş'ta ben 90'lı yıllarda başladım çalışmaya o zamanlar bizde bir sürü İtalyan mühendis vardı, CEO'lar da İtalyan'dı ama şimdi fabrikada 2 İtalyan var herhalde şuanda. Şimdi tersine biz mühendis gönderiyoruz, bütün Chrysler fabrikalarına" dedi. Önceden ABD'de üretilen otomobillere imrenerek bakıldığını açıklayan Cengiz Eroldu, "Şimdi onlar bizim araçlarımıza ilgi duyuyorlar" dedi.

BARAKADA BAŞLAYAN AR-GE’DEN EGEA’YA

TOFAŞ'ın yakaladığı başarıda Ar-Ge'nin çok önemli olduğunu ifade eden Eroldu, 1995'te deyim yerindeyse bir 'barakada' 10 kişiyle başladığını, şimdi 700 kişiye ulaştıklarını açıkladı. Eroldu, "Egea, tabii işin akışını çok değiştirdi. Para her zaman kazanabilirsiniz ama asıl olan itibar kazanmak. Bize çok itibar kazandırdı. Hem Tofaş'a hem Türk otomotiv sektörüne ciddi itibar kazandırdı. Bu kadar yoğun Ar-Ge ve Ar-Ge yönetiminin de bizde olduğu bir proje oldu. Egea'nın bereketiyle para da kazanıyoruz ama para dışında itibar kazancı çok daha değerli bir şey oldu" diye konuştu.

Egea'nın yüzde 70'ini kendilerinin yaptığını belirten Eroldu, "Niye yüzde 100 değil? Türkiye'de hala maalesef, bazı test imkanları yok. Bugün Türkiye'de rüzgar tüneli yok. Yenişehir'de de fren test sistemleriyle başlanacak ama rüzgar tüneli gibi bir proje yok orada. Aracı kış şartlarında da denemeniz lazım. Biz Egea için Brezilya'da, Meksika'da test yaptık. Dünyanın birçok yerine araç gönderiyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.

BURSA, ALTIN FABRİKA

Eroldu, Tofaş'ın 2016'da üretim ve ihracat rekortmeni olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Biz hem birinci olduk hem de bugüne kadar Türk otomotiv sanayinde yapılmamış rakamları yaptık. Bundan sonra bu rekor rakamları kim kırar? Bir biz kırarız, başka kıran olur mu onu bilmiyorum. Bugüne kadar 330 bindi en fazla üretim, biz 384 bin yaptık. Dolayısıyla Türkiye'deki en fazla üretim rakamını 54 bin adet yukarı çıkardık. Önümüzdeki sene hedefimiz de daha da fazla yukarı çıkarmak."

Yaptıkları üretimin yüzde 75'ini, 80 ülkeye ihraç ettiklerini açıklayan Eroldu, hayatta hiçbir şeyin rastlantı veya tesadüf olmadığını ifade etti. Son 20 yıldır ısrarlı bir şekilde Ar-Ge yatırımlarına devam ettiklerini, FCA'nın 'Dünya Çapında Üretim' programı kapsamında, 'altın fabrika' olduklarını, grubun 164 fabrikası içinde 5 fabrikanın bu seviyede bulunduğunu kaydeden Eroldu, "Biz hem 2016 yılında FCA'nın en yüksek üretim yapan fabrikası olduk, aynı zamanda da bu 5 altın fabrikadan bir tanesiyiz" dedi.

Eroldu, Amerika pazarı konusunda başta endişe ettiklerini ama Doblo Amerika ile Egea projelerinin çok büyük başarı sağladığını vurgulayarak, "Egea çok doğru bir iş oldu ve çok doğru bir zamanda yaptık. Biz otomobil ve hafif ticari araç işimizi dengelemiş olduk. Bugün artık Tofaş'ın üretimi yüzde 50 yüzde 50'ye geldi, hatta belki üretim biraz daha ağır basacak. İç piyasada da benzer bir durum var. Türkiye'de bizden başka hem hafif ticari araç hem otomobil üreten bir fabrika yok" diye konuştu.

Tofaş'ın, bugün 80 ülkeye ihracat yaptığına işaret eden Eroldu, sadece AB'ye bağlı kalmadan, Meksika ve ABD gibi uzak pazarlara da mal satarak pazar riskini dağıttığını anlattı. Eroldu, Tofaş'ın önemli miktarda yatırımlar yaptığını belirterek, "Son 10 yılda Türk otomotiv sanayi Türkiye'de 6 milyar liralık yatırım yaptı, bunun 3 milyar lirasını Tofaş yaptı" dedi.

PARİTE RİSKİ ALMIYORUZ

Tofaş'ın ürettiğinin yüzde 75'ini ihraç ettiğini, yüzde 25'ini ise iç pazarda sattığını belirten Eroldu, Türkiye pazarına ilişkin öngörülerini şöyle dile getirdi:

"Ocak ayında yüzde 8'lik bir büyüme var ama bu çok gerçekçi değil. Çünkü ocak ayında satılan araçların tamamı 2016 model. Yani aralık ayı zayıf geçtiği için bütün markalar stokla girdiler piyasaya. Dolayısıyla eski stokların etkisiyle satışlar devam ediyor. Ocak sonu itibarıyla aşağı yukarı 2017 fiyatları üzerinde yüzde 10'luk bir fiyat artışı var. Aralıkla mukayese ettiğimiz zaman yüzde 10 artış var. Tabii kurlar nereye gidecek hep beraber göreceğiz. Parite riski almıyoruz, kur riski taşımamaya çalışıyoruz. İç pazarda yıl toplamında beklentimiz yüzde 10 aşağı gitmesi."

ÖTV İNDİRİMİ OLUR MU?

Eroldu, bazı sektörlere yönelik vergi indirimlerini hatırlatan bir gazetecinin, "ÖTV konusunda hükümetten bir beklentiniz var mı?" şeklindeki sorusunu, "Hükümeti de anlıyoruz tabii otomotiv, ciddi bir vergi kaynağı ülke için. Çünkü tamamen kayıt altında olan bir sektör. Burada bizden çok Türk maliyesinin bilançosu bence daha önemli, zaten onlar o açıdan değerlendiriyorlar. Maliye Bakanımız da çok yakından takip ediyor piyasaları. Ama ben kısa zamanda ÖTV üzerinde bir şey olacağını beklemiyorum açıkçası" diye yanıtladı.

Şirketin üretim ve ihracattaki başarısına paralel olarak istihdamın da geçen yıl önemli oranda arttığını vurgulayan Eroldu, "3 bin kişi istihdam yarattık, çok ciddi bir rakam oldu. Bunun 500'ü kadın. Tek şirkette Türkiye'de bu kadar büyük istihdam yakın zamanda olmamıştır. Tabii bu kadar yeni arkadaşla yüksek hızda üretim yapmak, kalite seviyesini korumak çok iddialı bir hedef oldu. Egea'nın başarısından sonra mevcut gövde hattı yetmediği için ikinci bir hat daha kurduk, bu sene de oraya yönelik 400-500 kişilik istihdamımız olacak" dedi.

Eroldu, firmanın beyaz ve mavi yakalı toplamda yaklaşık 10 bin kişiye istihdam yarattığını, yan sanayiyle bu rakamın 60 bini bulduğunu kaydetti. Fabrikanın kurulu kapasitesini 400 binden 450 bine çıkardıklarını anlatan Eroldu, 430 binlik üretim rakamlarını yakalamaya çalışacaklarını belirtti.

Eroldu, "Ortağınız Amerikalı, ABD Başkanı Donald Trump'ın da ülke dışında üretilen araçlarla ilgili fikirleri var. Bundan etkilenecek misiniz?" sorusuna ise "Sonuçta artık global olmayan bir otomobil üreticisinin mevcut olması diye bir şey söz konusu değil. Bugün Fiat Chrysler de diğer markalar gibi Çin'de Hindistan'da, Brezilya'da, Meksika'da, Avrupa'da dünyanın birçok yerinde 164 tane üretim tesisi var. Bunların hepsi Amerika'da olacak diye bir politika zaten olamaz. Bunu Trump da yapamaz. Yani bu markalar global olmaya devam edecekler. Biz de çok ciddi bir global oyuncuyuz." yanıtını verdi.

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