Tofaş CEO'su Eroldu: Seçim sonrası ekonomi hızlı bir şekilde yoluna devam edecektir

TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu, erken seçim kararının Türkiye ekonomisine pozitif katkı yapacağını belirterek, "Bu şekilde seçim sonrası ekonomi hızlı bir şekilde yoluna devam edecektir. Aslında bu da 2019 yılı için bizi daha umutlu kılıyor" dedi.Fiat ve Alfa Romeo Kahramanmaraş Bayisi Marfi Otomotiv’in yeni binasının açılış töreni için kente gelen Cengiz Eroldu, Kahramanmaraş'ın büyüyen bir şehir olduğunu söyledi.Suriye ve Irak normale döndüğünde Kahramanmaraş ekonomisinin de bundan payını alacağını belirten Cengiz Eroldu, otomotiv sektörünün ilk 3 ayını da değerlendirerek şunları söyledi:"Otomotiv Sektörü olarak 2018 yılının ilk 3 ayını iyi kapattık. Seçimlerin öne çekilmesi de iyi oldu. Bu şekilde seçim sonrası ekonomi hızlı bir şekilde yoluna devam edecektir. Aslında bu da 2019 yılı için bizi daha umutlu kılıyor. 2019 yılında da 2018’e göre büyüme bekliyoruz. 2018 yılında Fiat markasıyla yeni aracımız yok. Alfa Romeo’da yeni çıkardığımız iki aracımız var. Biri Giulia diğeri Stelvio. Bunlarda kendi sınıflarında çok başarılı araçlar. Bunun dışında ürün güncellemelerimiz sürekli olacak."'OTOMOTİV SANAYİSİNİN BÜYÜMESİNİ İSTİYORSAK ÖTV DÜŞÜRÜLMELİ'Herkesin Türkiye'de otomotiv pazarının nasıl büyüyeceğini konuştuğunu, bunun için Türkiye’ye yeni oyuncuların gelmesi gerektiğini ifade eden Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu şöyle devam etti:"Yeni oyuncuların gelmesi için de Türkiye pazarının büyüyor olması lazım. Şimdi ÖTV aslında hükümetimizin vergi gelirlerinde önemli bir katkısı var, bunu da göz ardı etmememiz lazım. Bir yandan her birimizin kişisel bilançosu, şirketlerimizin bilançosu var ama bir de devletimizin bilançosu var. Devletimizin bilançosunda önemli bir kalem. Diğer taratanda da tabii ki talebi baskı altında tutuyor. Eğer otomotiv sanayisinin büyümesini istiyorsak ileriki yıllarda ÖTV vergisinin de kısmi olarak düşürülmesi hem müşteriler açısından hem sanayi açısından iyi olacak. Döviz kuru da fiyat artışlarını tetikliyor. Faiz artışı da aynı şekilde. Çünkü bugün finansmanda otomotiv satın almada önemli bir mekanizma. Müşterilerimizin artık çoğu peşin para ile araç almıyorlar. Yüzde 70 civarında müşterimizi banka kredisi ile otomotiv alıyor. Bence seçimler sonrasında bunların hepsi daha normalize olacak. Türkiye’de otomotiv sektörünün daha iyiye gittiğini hep birlikte göreceğiz."

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