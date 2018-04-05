TOBB’dan KOBİ’lere “Dijital Dönüşüm Hareketi”

İstanbul 5 Nisan () – İş dünyasının en büyük çatı kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye ekonomisinin yüzde 90’dan fazlasını oluşturan KOBİ’lerin hızla dijitalleşen dünyaya ayak uydurmalarını ve rekabet güçlerini artırmalarını sağlamak amacıyla ‘Dijital Dönüşüm Hareketi’ başlattı.

Ülke ekonomisinin lokomotifi KOBİ’lerin dijitalleşme süreçlerine katkı sağlayabilmek hedefiyle gerçekleştirilen işbirliğinin tanıtım toplantısı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in katılımlarıyla düzenlendi.

Toplantıda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği adına konuşan GTİ Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokmak için dijitalleşmenin önemini vurgulayarak, “Biz de Türkiye’yi geleceğe hazırlamak için TOBB olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Her alanda teknolojiyi kullanıyoruz. TOBB’un üyelerine sunduğu her hizmeti dijital hale getiriyoruz. Gururla söylüyorum, 81 ilde, 160 ilçedeki 365 Oda ve Borsamızda bunu başardık. Kısa vadede şirket kuruluşunu tamamen online platforma taşımayı hedefliyoruz. Ve işte şimdi burada Vodafone ile birlikte Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Hareketi’ni başlatıyoruz” dedi.

Faaliyetlerini Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla sürdürdüklerini kaydeden Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin şöyle konuştu:

“Türkiye’yi dijitalleşmeye götürecek yolda Yarına Hazırım Platformumuzla işletmeler için uçtan uca çözümler sunuyor, iş yapış şekillerini dönüştürmelerine ve işlerini büyütmelerine yardımcı oluyoruz. TOBB ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğiyle ise; toplam girişim sayısının yüzde 90’dan fazlasını, istihdamın yüzde 73.5’ini, ülkede elde edilen toplam cironun ise yüzde 62’sini oluşturan KOBİ’lerimize çok daha yakından temas edebilme fırsatı yakalamaktan mutluluk duyuyoruz. Rekabetin büyük olanın değil, dijital olanın kazanacağı doğrultuda yeniden şekillendiği bu süreçte, Vodafone olarak KOBİ’lerimizin ihtiyaç duydukları noktalarda geliştirdiğimiz çözümlerle yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Dijital Skor uygulamasını kurumsal müşterilerimizin daha iyi bir gelecek için ulaşmak istedikleri dijitalleşme hedefine hizmet etmek üzere geliştirdik. Bu uygulama, Türkiye’de liderliğini yapmaya aday olduğumuz dijitalleşmenin en somut adımlarından biri olma özelliğini taşıyor ve daha rekabetçi, yeni nesil bir özel sektörün oluşmasına katkı sağlıyor. Buna göre Vodafone abonesi olan işletmeler, dijital skorlarını hesaplayarak, profillerine göre teknoloji ihtiyaçlarını belirleyip; verimliliklerini artıracak çözümlere ulaşabiliyorlar. Bu çözümleri, tüm işletmelerin dijitalleşmeye eşit oranda erişimini sağlayabilmek hedefiyle, önemli avantajlarla sunmaya özen gösteriyoruz.”

TOBB, KOBİ’lerin Dijital Skor’larının hesaplanmasının ardından ihtiyaçlarının ortaya konulmasıyla danışmanlık, eğitim ve mentorluk alabilecekleri işbirliği kapsamında yedi ilde eğitim serisi düzenleyecek. Eğitimlerin ilki, projenin tanıtımının da yapıldığı 5 Nisan’da Ankara’da gerçekleştirilecek.

TOBB’un temsil ettiği KOBİ’lere dijital dönüşüm yolunda dev avantajlar

İşbirliği kapsamında Vodafone şirketlere dijital skor hesaplama, ihtiyaç haritası belirleme, dijital çözümler sunma ve danışmanlık desteği verecek. TOBB’un temsil ettiği ve Vodafone abonesi olan işletmeler, Vodafone’un Güvenli Net hizmetinden bir yıl boyunca ücretsiz yararlanacak. Ayrıca Vodafone KOBİ’lere iletişim ve sabit çözüm hizmetlerinde yaklaşık bin liralık indirim fırsatı sunacak.