Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu...

TOBB üyelerine e-ticaret sitelerine üyelik desteği verilecek

İstanbul, 21 Haziran () - Ekonomi Bakanlığı, şirketlerin e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderleri yüzde 80 karşılayacak. Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "E-ticaret sitelerine üyelik desteği kapsamında Türkiye Odalar...

TOBB üyelerine e-ticaret sitelerine üyelik desteği verilecek

İstanbul, 21 Haziran () - Ekonomi Bakanlığı, şirketlerin e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderleri yüzde 80 karşılayacak.
Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "E-ticaret sitelerine üyelik desteği kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tüm Türkiye’deki üyelerinin büyük ve önemli e-ticaret platformlarında yer alarak dünyaya açılabilmeleri ve ihracat yapabilmeleri adına e-ticaret projesi yürütecektir" denildi ve şu bilgiler verildi:
"Hiç ihracat yapmamış şirketlerimiz ihracatçı olmalarını amaçlayan bahse konu projeyle hâlihazırda ihracat yapan firmalarımızın da ihracatlarını artırması hedeflenmektedir. Mevcut projelerde yaklaşık 16 bin firmanın yararlandığı e-ticaret destek boyutlarının TOBB’un da işbirliği kuruluşu olarak proje sunmasıyla beraber hızla büyümesi öngörülüyor. Bakanlığımız destekli e-ticaret projesiyle KOBİ’lerimizin e-ticaretin sağladığı olanaklar sayesinde uluslararası ticarette yeni fırsatlara kavuşmaları amaçlanıyor."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325