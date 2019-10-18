TOBB - Kurulan şirket sayısı Eylül’de aylık yüzde 45.18 arttı

Türkiye genelinde kurulan şirketlerin sayısı Eylül ayında, bir önceki aya göre yüzde 45.18 artarken kapanan şirketler yüzde 20.73 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 45,18 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 43.72 kurulan kooperatif sayısı yüzde 22.47 arttı.

Bunun yanı sıra Eylül’de yıllık bazda kurulan şirket sayısı yüzde 21.62 kurulan kooperatif sayısı yüzde 65.15 artarken kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7.51 azaldı.

Eylül’de ayrıca kapanan şirket sayısı yüzde 20.73, kapanan kooperatif sayısında yüzde 47.83, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 28,98 arttı.

Verilere göre yılın ilk dokuz ayında 2018 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 5.50 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1.32 ve kapanan kooperatif sayısında yüzde 17.48 azaldı.

TOBB açıklamasında, "2019 yılı Eylül ayında İstanbul, Ankara ve İzmir’de şirket veya kooperatif kuruluşu gerçekleşmemiştir" denildi ve Eylül ayında kurulan toplam 7,805 şirket ve kooperatifin yüzde 85.21’nin limited şirket, yüzde 13.39’unun anonim şirket, yüzde 1.40’nın de kooperatif olduğu belirtildi.

Buna göre, şirket ve kooperatiflerin yüzde 40.97’si İstanbul'da, yüzde 11.08’i Ankara'da, yüzde 5.86’sı İzmir’de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

TOBB verilerine göre, Eylül’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 100.92 arttı. Buna göre, 2019 yılında toplam 61,014 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 52.107 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 70.57’sini, 8,050 anonim şirket de yüzde 29.40’ını oluşturdu.

TOBB verilerine göre;

“Eylül ayında kurulan 1,143 yabancı ortak sermayeli şirketin 676’sı Türkiye, 74’ü İran, 63’ü Suriye ortaklı olarak kurulmuştur. “Kurulan 1.143 yabancı ortak sermayeli şirketin 104’ü anonim ve 1,039’u limited şirket oldu. 2019 yılında kurulan şirketlerin 1,117’si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 608’i gayrimenkul acenteleri, 504’ü lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 81.01’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu. (Tablo&Grafik)