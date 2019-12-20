TOBB – Kapanan şirket sayısı Kasım’da aylık yüzde 13.68 azaldı

Kasım ayında kapanan şirket sayısı yüzde 13.68 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 6.85 azalırken, kapanana gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 3.21 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, aynı dönemde kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4.63 ve kurulan kooperatif sayısı yüzde 8.93 azaldı.

TOBB verilerine göre, Kasım’da yıllık bazda kurulan şirket sayısı yüzde 10.19 arttı. Bu dönemde kurulan kooperatif sayısı yüzde 8.51 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3.36 azaldı.

Yılın ilk 11 ayında, 2018 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 4.57 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0.06 ve kapanan kooperatif sayısı da yüzde 14.35 azaldı.

Kasım ayında tüm illerde şirket kuruluşu görülürken, kurulan toplam 7,833 şirket ve kooperatifin yüzde 84.86’sı limited şirket, yüzde 13.84’ü anonim şirket ve yüzde 1.30’u da kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 42.49’u İstanbul, yüzde 10.65’i Ankara ve yüzde 6.75’i İzmir’de kuruldu.

TOBB verilerine göre, 2019’da toplam 77 bin 331 şirket ve kooperatif kurulurken, bu dönemde kurulan toplam 65 bin 968 şirket, toplam sermayenin yüzde 68.58’ini, 10 bin 271 şirket de yüzde 31.40’ını oluşturdu. Kasım ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ekim ayına göre yüzde 24.91 azaldı.

Kasım ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 711’i ticaret, 1,165’i imalat ve 789’u inşaat sektöründe kuruldu. Kasım ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 792’isi toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 379’u inşaat ve 348’i imalat sektöründe faaliyet gösteriyor.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 329’u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 177’si inşaat ve 135’i imalat sektöründeydi.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 583’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 265’i inşaat ve 138’i imalat sektöründeydi.

Kasım ayında kurulan 102 kooperatifin 50’si Konut Yapı Kooperatifi, 16’sı İşletme Kooperatifi ve 13’ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kuruldu.

2019 yılında kurulan 1,058 kooperatifin 423’ü Konut Yapı Kooperatifi, 172’si Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve 146’sı İşletme Kooperatifi olarak kuruldu.

2019 yılı Kasım ayında kurulan 984 yabancı ortak sermayeli şirketin 545’i Türkiye, 67’si İran ve 29’u Suriye ve Mısır ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 984 yabancı ortak sermayeli şirketin 101’i anonim, 883’ü de limited şirket oldu.

2019’da kurulan yabancı ortaklı şirketlerin 1,368’i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 717’si gayrimenkul acenteleri, 603’ü lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 83.85’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu. (Grafik - Tablo)