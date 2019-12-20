istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

TOBB – Kapanan şirket sayısı Kasım’da aylık yüzde 13.68 azaldı

Kasım ayında kapanan şirket sayısı yüzde 13.68 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 6.85 azalırken, kapanana gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 3.21 arttı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, aynı dönemde...

EKONOMİ 20.12.2019, 10:54
TOBB – Kapanan şirket sayısı Kasım’da aylık yüzde 13.68 azaldı
Kasım ayında kapanan şirket sayısı yüzde 13.68 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 6.85 azalırken, kapanana gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 3.21 arttı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, aynı dönemde kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4.63 ve kurulan kooperatif sayısı yüzde 8.93 azaldı. 
TOBB verilerine göre, Kasım’da yıllık bazda kurulan şirket sayısı yüzde 10.19 arttı. Bu dönemde kurulan kooperatif sayısı yüzde 8.51 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3.36 azaldı.
Yılın ilk 11 ayında, 2018 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 4.57 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0.06 ve kapanan kooperatif sayısı da yüzde 14.35 azaldı.
Kasım ayında tüm illerde şirket kuruluşu görülürken, kurulan toplam 7,833 şirket ve kooperatifin yüzde 84.86’sı limited şirket, yüzde 13.84’ü anonim şirket ve yüzde 1.30’u da kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 42.49’u İstanbul, yüzde 10.65’i Ankara ve yüzde 6.75’i İzmir’de kuruldu.
TOBB verilerine göre, 2019’da toplam 77 bin 331 şirket ve kooperatif kurulurken, bu dönemde kurulan toplam 65 bin 968 şirket, toplam sermayenin yüzde 68.58’ini, 10 bin 271 şirket de yüzde 31.40’ını oluşturdu. Kasım ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ekim ayına göre yüzde 24.91 azaldı.
Kasım ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 711’i ticaret, 1,165’i imalat ve 789’u inşaat sektöründe kuruldu. Kasım ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 792’isi toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 379’u inşaat ve 348’i imalat sektöründe faaliyet gösteriyor.
Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 329’u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 177’si inşaat ve 135’i imalat sektöründeydi.
Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 583’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 265’i inşaat ve 138’i imalat sektöründeydi.
Kasım ayında kurulan 102 kooperatifin 50’si Konut Yapı Kooperatifi, 16’sı İşletme Kooperatifi ve 13’ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kuruldu.
2019 yılında kurulan 1,058 kooperatifin 423’ü Konut Yapı Kooperatifi, 172’si Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve 146’sı İşletme Kooperatifi olarak kuruldu.
2019 yılı Kasım ayında kurulan 984 yabancı ortak sermayeli şirketin 545’i Türkiye, 67’si İran ve 29’u Suriye ve Mısır ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 984 yabancı ortak sermayeli şirketin 101’i anonim, 883’ü de limited şirket oldu.
2019’da kurulan yabancı ortaklı şirketlerin 1,368’i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 717’si gayrimenkul acenteleri, 603’ü lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 83.85’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu. (Grafik - Tablo)

Yorumlar (0)
12°
kapalı
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 20 Aralık 2019
İmsak 06:46
Güneş 08:18
Öğle 13:07
İkindi 15:25
Akşam 17:45
Yatsı 19:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Başakşehir 15 27
3. Beşiktaş 15 27
4. Trabzonspor 15 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Denizlispor 15 21
10. Göztepe 15 20
11. Gaziantep FK 15 20
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 15 15
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Crystal Palace 17 23
10. Arsenal 17 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 17 20
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 17 36
2. Real Madrid 17 36
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10