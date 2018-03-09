TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Kredi Garanti Fonu aracılığıyla 364 bin oda üyemize kefil olduk/fotoğraflar
09 Mart 2018 Cuma 17:02
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