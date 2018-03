TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Kadınlar en büyük hazinemiz

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kadınların ülkenin en büyük zenginliği olduğunu belirterek, "Nüfusumuzun yarısı, yani 40 milyonu kadın olmasına rağmen, iş gücü dışında kalan kadın sayısı yaklaşık 20 milyon. Toprağın altında değil, toprağın üstünde muazzam bir hazine yatıyor. Sizler en büyük hazinemizsiniz. Bu hazineyi değerlendirmek zorundayız" dedi.

TOBB tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Van'da bir otelde gerçekleştirilen 'Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Van Buluşması'na TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Van Ticaret Borsası Başkanı Enver Memduhoğlu, Van Ticaret ve Sanayi Odası (VAN TSO) Kadın Girişimciler İcra Kurula Başkanı Semra Odabaşı ile STK temsilcileri ve Türkiye'nin 81 ilinden kadınlar katıldı. Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van'ın Türkiye'nin parlayan turizm kenti olduğunu belirterek, "Öncelikle, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Ülkemizin Orta Asya'ya ve Orta Doğu'ya açılan kapısı, serhat şehrimiz Van'da bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum.Van, güneş şehri, deniz şehri. Ülkemizin parlayan turizm merkezi. Bu benim Van'a 14'üncü gelişim. Her sene gelmeye çalışıyorum" dedi.

Türkiye tarihinde önemli kadınların ve kadın mücadelelerinin bulunduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, TOBB Başkanlığı boyunca kadınların ve gençlerin toplumun her alanında daha fazla rol üstlenmesi için çaba harcadığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Hayatım boyunca kadın evde otursun, erkek çalışsın anlayışına karşı çıktım. Erkek egemenliğine hapsolmuş kadın rolüne itiraz ettim. 'Kadın üretim alanında olmak zorunda' dedim. Bugün her ülkenin kalkınması insan sermayesine dayanıyor. Türkiye'nin zenginleşme yolculuğunda kadınlarımıza ihtiyacımız var. Petrol ve doğalgazdan kıymetli hazinemiz kadınlardır. Nüfusumuzun yarısı yani 40 milyonu kadın olmasına rağmen iş gücü dışında kalan kadın sayısı yaklaşık 20 milyon. Toprağın altında değil, toprağın üstünde muazzam bir hazine yatıyor. Sizler en büyük hazinemizsiniz. Bu hazineyi değerlendirmek zorundayız" diye konuştu.

'KADINA ÖNCELİK VERİYORUZ'

Birlik olarak kadınlara pozitif anlamda ayrımcılık yaptıklarını belirten Başkan Rifat Hisarcıkloğlu, şunları söyledi:

"TOBB olarak kadın girişimcilerimize her türlü alanda destek sağlamaya da devam ediyoruz. Kredi Garanti Fonu kefaletinde kadın girişimcilerimize öncelik veriyoruz. Fuarlarda ücretsiz yer veriyoruz. Son dönemde dünyanın önemli teknoloji şirketleriyle yakın çalışmaya başladık. Turkcell ile birlikte, Geleceği Yazan Kadınlar programını hayat geçirdik. 18 ilde 1800 kadına, kodlama ve iş planı hazırlama eğitimi verdik. Kadın Girişimci Kurulumuzun, Geleceği Yazan Kadınlar etkinliğinde, kadın girişimcilerimiz toplam 2 milyondan fazla satır kod yazdı. İçlerinden 100'ü, proje ortağımız Turkcell'in yeni mobil uygulamalarında istihdam edildi. 5 bin kadın girişimciye, Facebook ve Instagram'ı, ticaret yapmak için nasıl kullanabilecekleri öğretiyoruz. Maalesef bizler sosyal medyayı birbirimize hakaret etmek üzere kullanıyoruz. Gelişmiş ülkeler bu tür sistemleri tam tersine ticaretlerini artırmak ve zenginleşmek üzerine kullanıyorlar. Bildiğiniz gibi kamu ihalelerinde yerli üreticiye yüzde 15 fiyat avantajı sağlanıyor. Biz diyoruz ki eğer yerli üretici kadınsa daha fazla fiyat avantajı sağlansın. Bu salonu dolduran herkesten 2 ricam var: Bir; kız çocuklarınızı şimdiden girişimci yetiştirin. İki; mirasta kadınlarımızın hakkını yemeyin."



FOTOĞRAFLI