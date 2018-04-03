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TMV Consulting/Sözer: Dezenflasyonist politikalar devam ederse yıl sonunda tek haneyi görürüz

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Nisan () - Turkey Macro View (TMV) Consulting Başekonomisti İnanç A. Sözer çekirdek enflasyondaki düşüşün oldukça belirgin olduğunu vurgulayarak, manşet enflasyon hala yüksek olsa da “çok enseyi karartmamak gerekiyor”...

TMV Consulting/Sözer: Dezenflasyonist politikalar devam ederse yıl sonunda tek haneyi görürüz

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Nisan () - Turkey Macro View (TMV) Consulting Başekonomisti İnanç A. Sözer çekirdek enflasyondaki düşüşün oldukça belirgin olduğunu vurgulayarak, manşet enflasyon hala yüksek olsa da “çok enseyi karartmamak gerekiyor” dedi.

Enflasyon gelişmelerini 'ya değerlendiren Sözer, dezenflasyonist politikalar devam ederse, enflasyonda "tek hane"ye ulaşmanın yıl sonunda mümkün olduğunu söyledi.

Sözer, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre çekirdek enflasyonun yüzde 11.4 seviyesinde olduğuna dikkat çekti ve ekledi:

“Hem Merkez Bankası'nın tutumu, hem de maliye politikaları destekleyici. Bu sebeple enflasyonda Mart ayı itibariyle belirgin bir iyileşme var. Daha fazla iyileşme görülebilmesi için politikaların dezenflasyonist olmaya devam etmesi gerekir.”

Sözer, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerinin kurlar ve ekonomi üzerindeki etkilerini şöyle değerlendirdi:

“Küresel gelişmeler de destekleyici olur ve ciddi bir şok yaşanmazsa, yılın ikinci yarısında, muhtemelen son aylarda tek haneleri görebiliriz.

“Gıda müsaade ederse enflasyon Nisan’da bile tek haneye düşebilir. Bu bir olasılık ama kalıcı olmaz. Kalıcı olması için hem politikaların destekleyici olması hem de küreselde ciddi bir şok olmaması gerekir. O zaman yılın son aylarında tek hane görebiliriz.

“Enflasyon-kur-enflasyon sarmalı endişesi bence yanlış bir okuma.

“Enflasyonun kurlara olan etkisinin enflasyon üzerinde negatif etkisi olacağı inancını doğru bulmuyoruz. Biz, liranın yıllık bazdaki değerlenmesine bakıyoruz.

"Dolar/lira’dan ziyade kur sepeti karşısında liranın değerine bakarız. Geçen yıl başında lira karşısında yüzde 25’e yakın artan kur sepetinin artışı şimdilerde yüzde 15’lere düştü.

“Ben liradaki son değer kayıplarının enflasyon üzerinde daha da olumsuz bir etki yapacağını düşünmüyorum.

“Piyasa beklentileri genelde doların yıl sonunda 4.0-4.20 arasında olacağına işaret ediyor.

“Küresel kırılganlık nedeniyle lira bu sefer negatif ayrışmaz. Yarın reel kur endeksi açıklanacak. Lira şu an bizim okumalarımıza göre zaten 2001 Ağustos’undan bu yana en zayıf seviyede. Artık yeni bir şok olmadıkça lira negatif ayrışmaz.”

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