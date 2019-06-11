TMSF’den Hazine’ye 159 milyon liralık ödeme

İstanbul, 11 Haziran () - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Hazine’ye 31 Mayıs’ta 159 milyon lira ödeme yapıldığını duyurdu.
TMSF’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“TMSF tarafından Hazine’ye 31.05.2019 tarihinde 159 milyon lira ödeme gerçekleştirilmiştir.
“Söz konusu ödemeyle birlikte, Hazine’ye bugüne kadar yaptığımız toplam ödeme tutarı 12 milyar 418 milyon dolara ulaşmıştır.”
İstanbul, 11 Haziran () - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Hazine’ye 31 Mayıs’ta 159 milyon lira ödeme yapıldığını duyurdu.