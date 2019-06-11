TMSF’den Hazine’ye 159 milyon liralık ödeme

İstanbul, 11 Haziran () - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Hazine’ye 31 Mayıs’ta 159 milyon lira ödeme yapıldığını duyurdu.

TMSF’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“TMSF tarafından Hazine’ye 31.05.2019 tarihinde 159 milyon lira ödeme gerçekleştirilmiştir.

“Söz konusu ödemeyle birlikte, Hazine’ye bugüne kadar yaptığımız toplam ödeme tutarı 12 milyar 418 milyon dolara ulaşmıştır.”