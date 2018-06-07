Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu'dan apolet açıklaması
Soylu'dan çok sert 'apolet' açıklaması
İnce: Türkiye'yi Ankara'dan yöneteceğim
Muharrem İnce: 24 saat içinde...
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...

TMSF'den Fon Kurulu Üyesi Yılmaz Şener ile ilgili açıklama

İstanbul, 7 Haziran () - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Fon Kurulu Üyesi Yılmaz Şener ile ilgili açıklama yaptı. TMSF açıklamasında şöyle denildi: "Son günlerde Fon Kurulu üyemiz Sayın Yılmaz Şener ile ilgili medyada çıkan haberler...

TMSF'den Fon Kurulu Üyesi Yılmaz Şener ile ilgili açıklama

İstanbul, 7 Haziran () - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Fon Kurulu Üyesi Yılmaz Şener ile ilgili açıklama yaptı.
TMSF açıklamasında şöyle denildi:
"Son günlerde Fon Kurulu üyemiz Sayın Yılmaz Şener ile ilgili medyada çıkan haberler üzerine, kamuoyuyla bilgi paylaşma zarureti doğmuştur.
"Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, mahkeme kararıyla 21.10.2016 tarihinde Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri A.Ş’de kayyım olarak görevlendirilmiştir.
"Fon Kurulu üyemiz Sayın Yılmaz Şener, 13 Temmuz 2017 tarihinde söz konusu hastanenin de içinde bulunduğu 18 şirkete yönetim kurulu başkanı olarak atanmıştır.
"Daha sonra Fon Kurulu üyemiz Sayın Yılmaz Şener’in adı geçen hastanedeki görevi, 19 Ekim 2018 tarihinde sonlandırılmış ve halen de görevi bulunmamaktadır."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325