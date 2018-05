TMSF Başkanı Gülal'dan Fİ Yapı ve Dumankaya mağdurlarına müjde

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yönetimi kuruma geçen FETÖ ile iltisaklı aktif kurum ve kuruluş sayısının 960 olduğunu söyledi. 48 bin 500 kişinin çalıştığı bu şirketlerde çeşitli oranlarda büyüme gerçekleştiğini söyleyen Gülal, Fİ Yapı ve Dumankaya mağdurlarına da müjde verdi. Gülal, bu iki firmaya ait yarım kalan 8 bin yapının 10 gün içinde yapılacak anlaşma ile Alman bir şirket tarafından tamamlanacağını açıkladı.TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kayseri'ye geldi. Gülal ve beraberindekiler, Boydak Holding'e ait fabrikalarda CEO Alpaslan Baki Ertekin eşliğinde incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Gülal, kurum olarak bankalarda tutulan meblağların sigortası olduklarını belirterek, şöyle konuştu:"TMSF olarak 34,7 milyarlık rezervimiz var. Bu rezervle Avrupa'daki en büyük rezerve sahibiz. ABD ve Avrupa ülkelerinin rezerv olarak üstündeyiz. TMSF, bu yönünden çok kamuoyunda operasyon çeken, kayyum atayan, bir şeylere el koyan kurum gibi görünüyor. Elbette bu yanlış. 26 bankanın TMSF olarak devlete 23 milyar dolarlık borçların tahsilatını sağladık. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ ile ve iltisaklı kurum ve kuruluşlar yönetimi TMSF olarak bize geçti. Bunların sayısı 960 aktif olarak 50,3 milyar TL dolayında ciromuz ve 48 bin 500 kişi buralarda çalışıyor. Yani istihdam yaratıyoruz. Bu şirketlerin içinde en büyüğü Boydak Holding. Biz bu şirketlere TMSF olarak irtifa kaybettirmeye değil, basiretli bir tüccar gibi hareket etmeye geldik. Bu şirketler bizim tarafımızdan yönetilmeye başlandıktan sonra yüzde 12 büyüdü. Ciroda da yüzde 11 oranında bir büyüme sağlandı. Boydak Holding'te başımız dik, anlımız açık. Boydak Holding 2016'da bize geçtikten sonra yüzde 30 büyüdü ve şu anda 14 bin 500 kişi çalışıyor. Koza grubunda yüzde 12, Uğur soğutmada yüzde 13, Aydınlı grubunda yüzde 20, Aynes'te ise yüzde 7 büyüme sağladık.'''8 BİN KONUTU ALMAN ŞİRKET TAMAMLAYACAK'Fİ yapı ve Dumankaya inşaatla ilgili 10 gün içinde olumlu gelişmeler olacağını müjdeleyen TMSF Başkanı Gülal, ''TMSF'ye geçen 960 şirket arasında en fazla aktif kaybı inşaat sektöründe yaşadık. İnşaat sektöründeki özellikle iki büyük firmayla ilgili A-B ve C planları hazırladık. Bu konuda bu şirketlerle sorunu olan ve mağdur duruma düşenlerin durumlarını düzelteceğiz. Örneğin Dumankaya ve Fİ Yapı inşaat sektöründe en çok şikayet aldığımız ve mağduriyetin yaşandığı şirketler oldu. Bunlarla ilgili ilk kez burada açıklıyorum; 10 gün içinde yurt dışı kaynaklı bir Alman şirketi tarafından yapacağımız anlaşmayla 8 bin kişinin mağduriyetini giderip, yarım kalmış yapıları tamamlayacağız'' diye konuştu.'MAHKEMELER SONUÇLANMADAN SATIŞ OLMAZ'Kayyumla yönetilen şirketlerle ilgili davaların mahkemelerde devam ettiğini, kesin sonuç alınmadan hukuki süreç bitmeden bunların satışının söz konusu olmadığını söyleyen Gülal, sözlerini şöyle sürdürdü:''Bu 960 şirket arasında 323 şirket, tasfiye işlemleri için gün sayıyor. Bu şirketler, gayri faal durumda. TMSF kayıtlarındaki şirketlerin durumuna gelince, eğer firmanın ekonomik sıkıntısı varsa elbette satış söz konusu. Kaynak yaratılabiliyorsa, istihdam oluşturuluyorsa, satmayı düşünmüyoruz. Kayyumlar tarafından yönetilen şirketlerin mahkeme süreçlerinin netleşmesini bekliyoruz. Boydak Holding'te sözkonusu olan müsadere gibi bir konu. Hukuki konudur. Mahkemeden müsadere kararı çıkması demek, holdingin hazineye geçmesi demektir. Bu manada mahkeme süreçlerinin 2018 yılı sonuna kadar netleşeceğini ve hukuki kararların çıkacağını umuyoruz. TMSF olarak kayyum atadığımız bu şirketlerde şüpheli hesaplarla ilgili olarak cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunup, bloke yapıyoruz. Örneğin FETÖ'ye kaynak olarak savcılık kayıtlarında yer alan Boydak Holding ile ilgili 500 milyon TL'lik bir kaynak aktarımına ait mail söz konusu. Savcılık gereğini yapıyor. Şu ana kadar bu şirketlerde 303 kişi kayyum olarak görev yapmaktadır. Bunun 91'i TMSF personelidir. Profesyonel yöneticilerle çalışıyoruz. İddia edildiği ve söylentilerde geçtiği gibi kayyumların her bir şirketten ayrı ayrı huzur hakkı alması söz konusu değildir. Örneğin Boydak Holding'te 30 şirket var. Her şirketten ayrı ayrı aynı kayyumların para alması söz konusu değildir. Tek huzur hakkı ve tek maaş söz konusudur. Bunun da ortalaması TMSF çalışanları için 3 bin üst düzey yöneticiler için ise 12 bin TL'dir. Ehliyetli, birikimli kişileri kayyum olarak atıyoruz.''Fabrikadaki incelemelerin ardından Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin tarafından TMSF Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve Kayseri protokolüne öyle yemeği verildi. Yemek sonrası da il protokolü ve gazetecilere çeşitli özelliklerde kumaş üreten Boydak Holding'e bağlı Boyteks fabrikası gezdirildi.

