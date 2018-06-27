Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Dolar 4.62, euro 5.40 ve sterlin 6.12 lirada
Ege Denizi'nde deprem 
Ege Denizi'nde deprem 
PİYASALAR – Dolar 4.68, euro 5.48 ve sterlin de 6.22 lirada
Dolar 4.68, euro 5.48 ve...
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle arttı
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle...

TMO fiyat dengelemek için üreticiden nohut alacak

İstanbul, 27 Haziran () - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, nohut alımlarıyla ilgili olarak, piyasa fiyatlarındaki düşüşün üreticiyi mağdur etmemesi için Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) nohut alımı yapması kararı...

TMO fiyat dengelemek için üreticiden nohut alacak

İstanbul, 27 Haziran () - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, nohut alımlarıyla ilgili olarak, piyasa fiyatlarındaki düşüşün üreticiyi mağdur etmemesi için Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) nohut alımı yapması kararı alındığını duyurdu.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba konu ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:
“Ülkemiz bakliyat üretiminde önemli bir yeri olan nohut üretiminin bu sene geçen seneye oranla yüzde 17 artarak 550 bin ton olacağı tahmin ediliyor.
“Üretimdeki artıştan kaynaklı ortaya çıkacak piyasa fiyatlarındaki düşüşün üreticilerimizi mağdur etmemesi için Hükümet olarak TMO’nun nohut alımı yapmasına karar verdik.
“Piyasa düzenleyici kurumumuz olan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü bu kapsamda 2 Temmuz 2018 Pazartesi gününden itibaren nohut alımına başlayacak.
“2018 yılı için nohut alım fiyatını ton başına 3,250 lira olarak belirledik. Alım fiyatına ilaveten ton başına prim, mazot, gübre ve sertifikalı tohum desteği olarak verilen toplam 792 lira ile birlikte nohut üreticimizin eline ton başına 4,040 lira geçecek.
“Üreticilerimiz, Çifti Kayıt Sisteminde kayıtlı olan tüm ürününü Toprak Mahsulleri Ofisi’ne satabilecekler. Ürün bedelleri 10 gün içerisinde üretici hesaplarına aktarılacak.
“Üreticilerimiz, her zaman Hükümetimizin ve Bakanlığımızın baş tacı olmuştur. Bugüne kadar üreticilerimize sağladığımız destekleri, önümüzdeki yeni dönemde geliştirerek ve artırarak vermeye devam edeceğiz."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325