TMO: Buğday piyasalarında istikrar devam edecektir

Elif Varan / İstanbul, 5 Temmuz () - Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) "buğday üretiminde azalma ve kalitesinde düşüşler" olduğuna ilişkin savlara karşı çıkarak, "Buğday piyasalarında istikrar devam edecektir" dedi.

TMO'dan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:

"Son günlerde bazı basın-yayın organlarında, 'Buğday ekiliş ve üretiminde yüzde 8.0'e varan azalmalar olduğu, iklim koşullarının buğday kalitesini olumsuz etkilediğinden bahisle TMO alım fiyatının üreticiye yansımadığı, TMO’nun alım ve satış fiyatları arasında kıyaslama yapılarak yüzde 19’luk bir marj belirlendiği, buna bağlı olarak un ve ekmek fiyatlarında artışlar yaşanacağı' şeklinde bilgi ve belgeye dayanmayan açıklamalar gündeme taşınmıştır.

"Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

"Ülkemiz buğday üretiminin 21 milyon ton (TÜİK) olduğu tahmin edilmekte olup geçen yıla göre yüzde 2.0 azalma beklenmektedir.

"Buğday tüketimimizin ise 19-20 milyon ton seviyelerinde olduğu dikkate alındığında üretimimizin yurt içi tüketimi rahatlıkla karşılayacak düzeyde olduğu görülmektedir.

"Ülkemiz 81 milyon nüfusunun tüketimi için buğday ithalatı yapan bir ülke değildir. Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan buğday ithalatının çok daha fazlası mamul madde (un, makarna, bulgur, bisküvi vb.) olarak ihraç edilmektedir. Bu ihracatta ülkemizde üretilen ihtiyaç fazlası buğdaylar da kullanılmaktadır.

"Ülkemizde buğday hasadı yüzde 50 seviyesinde olup yeni mahsul buğday alımlarımız bir milyon tona ulaşmıştır.

"Alımlarımız devam etmektedir.

"Hasat döneminde bazı bölgelerde alınan lokal yağışlar kalitede bir miktar kayba sebep olmakla birlikte ülke genelinde endişeye mahal verecek bir durum söz konusu değildir.

"TMO tarafından AKS ekmeklik buğday için 1.050 TL/Ton alım fiyatı açıklanmasınarağmen ortalama alım fiyatı 1.060 TL/Ton olarak gerçekleşmiştir.

"Dolayısıyla TMO alım fiyatının kalite düşüklüğü sebebiyle üreticilere yansımadığı iddiası doğru değildir.

"TMO, sektörün önünü rahat görebilmesi için 2018 yılı ekmeklik buğday satış fiyatlarını ekim ayı için 1,100 TL/Ton olarak belirleyerek 25 Mayıs tarihinde açıklamıştır.

"TMO’nun 2017 yılı ekim ayı ekmeklik buğday satış fiyatının 995 TL/Ton olduğu dikkate alındığında bu yılki satış fiyatının geçen yıl aynı dönemin sadece yüzde 10.5 üzerinde olduğu görülmektedir.

"Bugün için ekmekte buğday kaynaklı bir fiyat artışının gündeme getirilmesi doğru değildir.

"Yukarıda da açıklandığı üzere buğdayda ülkemizde miktar olarak sıkıntılı bir durum bulunmamakta olup sanayicilerimiz piyasadan geçen yıl seviyelerindeki fiyatlarla ürün tedarik edebilmektedirler."