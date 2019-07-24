TMB İnşaat Sektörü Analizi’ne göre ilk altı ayda 386 milyar dolarlık proje üstlenildi

İstanbul, 24 Temmuz () - Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), makro ve mikro ekonomik verileri küresel ve ulusal ölçekte bir çalışmayla bir araya getirdiği, Temmuz ayı İnşaat Sektörü Analizi’ne göre sektör yılın ilk altı ayında 386 milyar dolarlık proje üstlenildiği belirtildi.

“Sırada Ekonomi Var“ başlıklı İnşaat Sektörü Analizi’nde; Türk müteahhitlik firmalarının, son dönemde yurt içinde artan zorluklar üzerine yurtdışına daha çok yoğunlaştığı vurgulanarak, Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri’nde 2019 yılı Ocak- Haziran döneminde 5.1 milyar doları tutarında toplam 109 proje üstlenildiğini böylece bugüne kadar üstlenilen proje sayısı 9 bin 700’ü aşarak toplam proje tutarı 386 milyar dolara ulaşıldığı belirtildi.

Sektörün son dönemde çok sayıda ülkede proje takibine ağırlık verdiği kaydedilen raporda, “Mevcut tablo, bu yıl sektörün yurtdışında 10 bininci projesini üstleneceği ve yeni proje tutarında 2018’de yakaladığı 20 milyar ABD Doları düzeyine tekrar ulaşacağı şeklinde yorumlanmaktadır” ifadesine yer verildi.

Raporda, “Müteahhitlerimizin katma değeri yüksek projelerde yer almasının temin edilmesi bir diğer öncelikli hedeftir. Uluslararası pazarlardaki konumumuzu daha da güçlendirmemiz için firma ölçeklerinin büyütülmesi ile firmalarımızın ortak iş yapma bilincinin artırılması ve teknik müşavirlik sektörümüzün de desteklenerek güçlendirilmesi önem taşımaktadır” değerlendirmesi de yapıldı.

“Dünya”, “Türkiye” ve “İnşaat Sektörü” ana başlıkları altında toplanan 28 sayfalık Türkiye Müteahhitler Birliği İnşaat Sektörü Analizi’nde özetle şu tespitlere yer verildi:

- Konjonktür doğru değerlendirilirse daha olumlu bir tablo çizilebilir

- Sektörde daralma sürüyor

- Temmuz ayında 6 bine yakın dosyanın sonuçlanması bekleniyor

- Yapısal reformlar uygulamaya konulmalı

- Türk bankalarının etkin tanıtımı yapılmalı

- Rusya’da yeniden 5-6 milyar dolarlık proje tutarı

- Irak’ın yeniden imarında önemli pay alınabilir

- 2.5 trilyonluk Afrika pazarı

- Japonya’yla üçüncü ülkelerdeki inşaatlarda işbirliği

- Konut fiyatları düşüyor