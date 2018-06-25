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TMB: Belirsizliklerin ortadan kalkması ikinci yarının kazanılmasıdır

Ayşegül Acar / İstanbul, 25 Haziran () - Türkiye Mütehahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçim sonuçlarına yönelik bir açıklamada bulundu. Yenigün "TMB olarak Birliği olarak Türkiye’nin...

TMB: Belirsizliklerin ortadan kalkması ikinci yarının kazanılmasıdır

Ayşegül Acar / İstanbul, 25 Haziran () - Türkiye Mütehahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçim sonuçlarına yönelik bir açıklamada bulundu.
Yenigün "TMB olarak Birliği olarak Türkiye’nin yeni yönetim sisteminin ilk Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni üyelerini tebrik ediyoruz" dedi ve ekledi:
"Seçimlerin tamamlanması ve belirsizliklerin ortadan kalkması iş dünyası için yılın ikinci yarısının kazanılması anlamına gelmektedir.
"Seçimlerin hemen ardından gündemimizin vakit kaybetmeden ekonomiye gelmesi ve normalleşmeyi sağlayacak bir iklimin oluşturularak sürdürülebilir büyümenin yakalanabilmesi için gerekli adımların atılmasını beklemekteyiz.
"Küresel ortamın son derece kırılgan olduğu böyle bir dönemde öngörülebilirliği yeniden güçlendirerek yatırım ortamını iyileştirecek yeni bir yol haritasına olan ihtiyacımız sürmektedir."
Yenigün ayrıca, kısa vadeli teşvik tedbirlerinin yanı sıra  kalıcı ve uzun vadeli yapısal reformların gündeme alınmasını da sabırsızlıkla beklediklerini sözlerine ekledi. (Fotoğraflı)

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