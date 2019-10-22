TKYD / Ünal: Üye profilimiz ve çalışma alanımız genişliyor

Efecan Kalafatoğlu / İstanbul, 22 Ekim () - Türkiye’de kurumsal yönetim anlayışının tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’ne (TKYD) elektrik dağıtım ve perakende satışta şirketi Enerjisa Enerji ile dekoratif ve mat cam üreticisi olan Yorglass Cam San. Ve Tic. A.Ş, TKYD üyesi oldu.

TKYD’nin 58 kurumsal üyesi ile birlikte, kurumsal yönetim anlayışının ülke genelinde tüm şirketlerde yaygınlaşması için çalıştıklarını söyleyen TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal şirketlerin çok daha uzun ömürlü olabilmeleri, rekabet edebilirlikleri ve sürdürülebilir yapılar olabilmelerinin, kurumsal yönetimlerinin ne kadar doğru ve sağlam olgular üzerine kurulmuş olmalarına bağlı olduğunun altını çizdi.

Ünal; “Ülkeler için sürdürülebilirliğin ve kalkınmanın yolu, mikro ölçekten bakıldığında şirketlerin iyi yönetilmesinden geçiyor. Bu bakış açısıyla, alanlarının önde gelen şirketlerini derneğimize kazandırarak kurumsal yönetim ekseninde yürüttüğümüz çalışmaların alanının her geçen gün genişlemesini ülkemiz adına son derece önemli buluyoruz. Enejisa Enerji ve Yorglass’ın katılımıyla daha da güçlenen derneğimiz, ülkemizde kurumsal yönetim anlayışının yaygınlaşması adına çok daha sağlam adımlarla yol almaya devam edecek" dedi. (Fotoğraflı)