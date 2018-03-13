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TKYD Başkanlığına Mustafa Selim Yazıcı seçildi

İstanbul, 13 Mart () – Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) bünyesinde 7 Mart günü “TKYD 19’uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı”nda yapılan seçimlerde iki yıllık süre ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri...

TKYD Başkanlığına Mustafa Selim Yazıcı seçildi

İstanbul, 13 Mart () – Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) bünyesinde 7 Mart günü “TKYD 19’uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı”nda yapılan seçimlerde iki yıllık süre ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri yeniden belirlendi.
TKYD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Selim Yazıcı, Başkan Yardımcılığı görevine Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Halim Çun ve Genel Sekreterlik görevine ise Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Alim Telci seçildiler.
Yeni görevine seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada Portföy Yönetimi Sektörü’nün son beş yılda özellikle bireysel emeklilik fonlarının liderliği ile ciddi ivmelendiğine ve 2013’te 65 milyar liradan 2017 sonunda 158 milyar liraya çıktığına dikkat çeken Yazıcı, buna rağmen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ ya (GSYİH) oranla ve global ölçekte bir kıyaslama yapıldığında kat edilecek büyük bir mesafenin olduğunu ve gelecek beş yıllık dönemde sektörün Türk Sermaye Piyasaları’nda ağırlığının daha da artacağını öngördüğünü söyledi.
Selim Yazıcı sektörün bir yandan çok hızlı büyürken bir yandan da hem mevzuat hem ürün çeşitliliği anlamında sürekli ileriye gittiğini ve reel ekonominin finansmanında da tamamlayıcı bir rol oynamaya başladığına dikkat çekti. Yazıcı konuşmasında, “Sektörümüz yönetilen emeklilik ve yatırım fonları vasıtasıyla özel sektör tahvillerine, kira sertifikalarına, girişim sermayesi, gayrimenkul ve altyapı şirketlerine giderek daha fazla kaynak aktarmakta ve ülkenin büyümesine ve kaynakların etkin kullanımına katkıda bulunmaktadır” dedi.
TKYD’nin gelecek dönemde özellikle sektör standartlarının geliştirilmesi, yatırımcının korunması ve uzun vadeli tasarrufların artırılması konularına odaklanacağını belirten Yazıcı, tüm sektör paydaşlarını TKYD çatısı altında toplanmaya davet edeceklerini, bu şekilde birliğin gücünün daha da artacağını düşündüğünü belirterek sözlerini tamamladı. (Fotoğraflı)

Genel Kurul’da seçilen yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri aşağıdaki şekildedir;

TKYD YÖNETİM KURULU
Mustafa Selim Yazıcı                                   TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
Hasan Halim Çun                                         Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.
Alim Telci                                                      Halk Portföy Yönetimi A.Ş.
Ceyhun Egemen Erden                                Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Emir Kadir Alpay                                          Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.
Fatih Arabacıoğlu                                         Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
İbrahim Namık Aksel                                    HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
Mahmut Kaya                                               Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Mehmet Ali Ersarı                                         Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Osman Göktan                                              Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tevfik Eraslan                                                İş Portföy Yönetimi AŞ.

TKYD DENETİM KURULU
Avşar Radi Sungurlu                               Albaraka Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.
Bengi Subaşı Gerçek                              Yapı Kredi Bankası A.Ş.  
Numan Tanrıöver                                     Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

 

 

 

 

 

 

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