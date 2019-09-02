TKYB "BM Sorumlu Bankacılık Prensipleri"nde kurucu oldu

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı Finans Girişimi’nin (UNEP FI) bankacılık sektörünün sürdürülebilir gelecek faaliyetlerindeki etkisini artırmak üzere hazırladığı "Sorumlu Bankacılık Prensipleri"nde kurucu imzacı olarak yerini aldı.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris İklim Anlaşması’nda öngörülen hedeflere bankacılık sektörünün de uyum sağlanmasını gözeterek hazırlanan Sorumlu Bankacılık Prensipleri, imzacı finans kuruluşlarının tüm faaliyetlerinde sürdürülebilirlik yaklaşım ve kriterlerini esas almaları koşulunu getiriyor.

TKYB Genel Müdürü İbrahim Öztop, bankanın 44 yıldır uzman kadrosu ile desteklediği kalkınma projelerini yakından izlediğini; öngörülen çevre ve sürdürülebilirlik kriterlerine uygunluğun sağlanmasının temel ilkelerinden biri olduğunu vurguladı ve ekledi:

"Kalkınma Planı’mızın işaret ettiği yolda ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin ışığında sürdürülebilir kalkınmanın finansmanına odaklanan Bankamız, uluslararası finans dünyasının gelişme ve standartlarıyla uyumlu olarak geliştirdiği temalar ve temin ettiği kaynaklarla, istikrarlı ve güçlü bir ekonomi için rekabetçi ve verimli üretime verdiği desteği sürdürecektir."

Sorumlu Bankacılık Prensipleri, 22 Eylül 2019 tarihinde New York’ta tüm dünyadan destekçi bankaların üst düzey temsilcilerinin katılımlarıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında duyurulacak. (Fotoğraflı)