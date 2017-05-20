TKDK'dan Mardin'e 3 yılda 68.2 milyon liralık hibe desteği

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Mardin İl Koordinatörlüğü, kentte son 3 yıl içerisinde 15'i kadın, 88'i erkek olmak üzere toplam 163 girişimci ile sözleşme imzalayarak, toplam 158 milyon liralık projelere 68.2 milyon lira hibe desteği verdi.

Mardin'de özel bir otelde düzenlenen bir panelde, Avrupa Birliği tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, kırsal kalkınma programı IPARD II programı 1'inci başvuru dönemi itibariyle sözleşme imzalamaya hak kazananlara bilgi verildi. Panele, TKDK Mardin İl Koordinatörü Erdal Çelik, kurum personeli, sözleşme imzalamaya hak kazanan başvuru sahipleri ve onların danışman firma temsilcileri katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan İl Koordinatörü Erdal Çelik, kurumla ilgili bilgiler verdi ve yapılan çalışmaları anlattı. Mardin İl Koordinatörlüğü olarak, 2012 yılında kuruluşlarını gerçekleştirdiklerini, 2013 yılında ise AB'den yetki devri alarak 9'uncu çağrı döneminden itibaren proje başvurusu almaya başladıklarını aktaran Çelik, 2016 yılında sona eren IPARD I programı hakkında detaylı bilgiler verdi. Çelik, IPARD I programı kapsamında, toplam yatırım tutarı 158 milyon lira olan 163 projeyle sözleşme imzaladıklarını ve bu projelere toplamda 68 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirdiklerini anlattı. Çelik, verdikleri desteklerle toplam 910 kişiye istihdam sağlandığını söyledi.



FOTOĞRAFLI