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TİSK’in yeni Başkanı Özgür Burak Akkol oldu

İstanbul, 3 Mayıs () - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Özgür Burak Akkol seçildi. TİSK’in konuyla ilgili yapılan açıklamasında şu değerlendirme yapıldı: “20 işveren sendikasının...

TİSK’in yeni Başkanı Özgür Burak Akkol oldu

İstanbul, 3 Mayıs () - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Özgür Burak Akkol seçildi.
TİSK’in konuyla ilgili yapılan açıklamasında şu değerlendirme yapıldı:
“20 işveren sendikasının üyesi olduğu Konfederasyonumuz, Türk işverenlerini endüstri ilişkileri alanında yurtiçinde ve yurtdışında gururla temsil etmektedir. Kurulduğu günden bu yana üretimin, yatırımın, ihracatın, rekabet gücünün ve özellikle istihdamın artırılmasına hizmet eden Konfederasyonumuz, faaliyetlerini, benimsediği ‘uzlaşma kültürü’ anlayışıyla yürütmektedir. ‘Çalışma barışının korunması’ en temel ilkemiz olmuştur. Bu konudaki hassasiyetimizi yeni dönemde de sürdüreceğiz. Konfederasyonumuz, ‘ülke ekonomilerinin, işletmelerinin gücü doğrultusunda büyüdüğü’ bilinciyle hareket etmektedir. Bu doğrultuda, işletmelerin daha donanımlı olmaları, ulusal ve küresel rekabet güçlerinin artırılması, mali yüklerinin azaltılması hususunda sorumluluklar üstlenmiştir. Bugüne kadar bu yolda özveri ile yürüttüğümüz çalışmaları, önümüzdeki süreçte geliştirerek devam ettireceğiz. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları, çalışan temsilcisi konfederasyon ve sendikalar ile birlikte 'İş’in Geleceği, işçi ve işverenlerin gelecekteki yetkinliklere şimdiden hazırlanması, kodlama' gibi konulara odaklanırken, fikir veya öneriler oluşturmanın ötesinde, somut proje ve uygulamaları hayata geçirmeyi planlıyoruz.” (Fotoğraflı)

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