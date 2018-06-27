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TİSK'ten "daha çok üreten ve rekabetçi Türkiye sanayisi" çağrısı

Elif Varan / İstanbul, 27 Haziran () - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 24 Haziran seçimlerinin ardından, yeni sistemde "daha çok üreten ve rekabetçi Türkiye sanayisi" çağrısı yaptı. TİSK'in 24 Haziran seçimlerinin...

TİSK'ten "daha çok üreten ve rekabetçi Türkiye sanayisi" çağrısı

Elif Varan / İstanbul, 27 Haziran () - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 24 Haziran seçimlerinin ardından, yeni sistemde "daha çok üreten ve rekabetçi Türkiye sanayisi" çağrısı yaptı.
TİSK'in 24 Haziran seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada şöyle denildi:
"Hukuk, adalet ve demokrasi üçlüsünün, güçlü bir ekonominin tamamlayıcıları olduğuna inanıyoruz.
"Ülkemizin küresel rekabet gücünü artırabilmek, istikrarlı bir büyüme sağlayabilmek bu üç temel unsur ile bağlantılıdır.
"Yüksek rekabet gücü, sanayiye dayalı güçlü bir ekonomi ve ihracatta başarıyı sağlayacaktır.
"Rekabet gücümüzün geliştirilmesi ülkemize daha fazla yatırım çekilmesine imkân tanıyacaktır.
"Yatırımlar, üretim ve ihracatımızı artırarak istihdamı destekleyecektir.
"Beşeri sermayenin niteliğinin artırılması, doğal kaynakların yenilenmesi ve geliştirilmesi, ar-ge çalışmalarının teşvik edilmesi ve teknolojik gelişmelere hızla uyum sağlanması, rekabet gücüne olumlu etki yapacaktır.
"Türk işverenleri olarak, daha çok üreten Türkiye için, işgücü piyasalarındaki katılıkları ve işletmeler üzerindeki mali yükleri ortadan kaldıracak, makroekonomik istikrarı sağlayacak, yapısal reformlarla verimliliği ve dolayısıyla küresel rekabet gücümüzü artıracak stratejilerin milletin iradesiyle seçilen yeni hükümet tarafından öncelikle geliştireceğine olan inancımız tamdır."

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