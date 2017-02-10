TİSK Başkanı Önen: “İşverene teşvikler istihdama katkı sağlayacak”

İstanbul, 10 Şubat () - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Kudret Önen, İşsizlik Sigortası Kanunu geçici maddelerinin “işverene teşvik sağladığına” ve istihdam yaratacağına inandığını bildirdi.

Önen, yaptığı yazılı açıklamada, 9 Şubat 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 25 Ağustos 1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici maddeleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanının liderliğinde ‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ girişimi kapsamında, işverenlerin 2017 yılında yeni işe alacağı çalışanlar için ödemeleri gereken primlerin devlet tarafından karşılanacağını anımsatan Önen, “Yeni işe girenlerden de gelir vergilerinin alınmamasına yönelik düzenleme memnuniyet vericidir. Türkiye tarihinde işverenlere verilen en kapsamlı istihdam teşvikleri olarak nitelendirebileceğimiz desteğin işsizlik göstergelerine olumlu katkı sağlayacağına olan inancımız tamdır. Türk işverenleri olarak, Ülkemizin geleceğine ve gençlerimize yönelik atılan her adımın önemine inanıyor ve destekliyoruz”. dedi.