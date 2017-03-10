Tır şoförlerine Avrupa yollarında asgari ücret zorunluğu

İstanbul, 10 Mart () - Fransa, Almanya ve İtalya’dan sonra Avusturya da tır şoförlerine asgari ücret zorunluluğu getirdi. Nakliyeciler, bu ülke sınırları içinde transit taşımalar hariç, artık çalıştıkları süre boyunca şoförleri için bu ülkelerde uygulanan asgari ücreti ödeyecekler.

DKV Euro Service Türkiye Satış Müdürü Deniz Çokcoş Sezer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Fransa, Almanya ve İtalya’dan sonra Avusturya’da da nakliye firmalarının şoförlerine, asgari ücret ödeme zorunluluğu getirdiğini belirtti. Uygulamanın Türk ve yabancı nakliye şirketlerine ek mali yük getireceğini belirten Sezer, “Ticari araçlar, ilgili ülke sınırları içinde kaldıkları süre içinde bu ülkelerde uygulanan asgari ücreti almak zorundalar. Cezalar ülkeye ve hatanın tekrarlanmasına bağlı olarak 750 ila 500 bin euro arasında değişiyor” dedi. Deniz Çokcoş Sezer, Avrupa ülkelerinde karayolu taşımacılığında faaliyet gösteren firmaların sürücü ve çalışanları için gittikçe yaygınlaşan asgari ücret uygulamasını değerlendirirken, “Batı Avrupa’da asgari ücret birçok ülkeye göre daha yüksek ve firmalar tır şoförlerini bu ücret ile çalıştırıyorlar. Bu dört ülkeye yapılan taşımalarda kendi ülkelerinde haksız rekabeti ortadan kaldırmak amacıyla, asgari ücret şartı uygulanıyor. ‘Yetkililer, benim ülkemden mal alıp, mal teslim ederken, benim ülkemin firmaları ile aynı şartlarda rekabet etmelisiniz diyorlar” dedi. Fransa, Almanya ve İtalya’dan sonra Avusturya’nın da bu uygulamaya geçtiğini ifade eden Deniz Çokcoş Sezer, “Fransa’daki uygulamanın aksine, lojistik firmalarının bu ülkede Avusturya merkezli bir temsilci ile çalışma şartı bulunmuyor. Şoförün maaş bordrosunun ve daha önceden doldurulmuş ücret beyan formunun birer kopyası ile birlikte seyahat etmesi yeterli” dedi.