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TİM/Gülle: Faiz indirimi finansman maliyetine olumlu yansıyacak

İstanbul, 25 Temmuz () - Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Merkez Bankasının politika faizini 4.25 puan düşürmesinin reel sektörün finansman maliyetine olumlu olarak yansıyacak olması sebebiyle önemli olduğunu belirtti. “TCMB’nin...

TİM/Gülle: Faiz indirimi finansman maliyetine olumlu yansıyacak

İstanbul, 25 Temmuz () - Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Merkez Bankasının politika faizini 4.25 puan düşürmesinin reel sektörün finansman maliyetine olumlu olarak yansıyacak olması sebebiyle önemli olduğunu belirtti.
“TCMB’nin önden yüklemeli faiz indirimi, en kısa sürede reel sektörün finansman maliyetlerine yansıması suretiyle, önemli bir adımdır. İlkbaharın bitimiyle birlikte, enflasyondaki yapışkanlık etkisi azalmış, Türkiye’nin ödediği reel faiz yüksek kalmaya başlamıştı.
“Bu nedenle, söz konusu 4.25 puanlık faiz indirimi, mal ve hizmet ihracatımızın rekabetçiliği açısından çok doğru bir zamanda yapılmıştır. Temmuz ve Eylül aylarındaki toplantılarda yapılabilecek toplam 6.0 puanlık olası bir indirimin büyük bölümünün bu ayki toplantıda yapılmış olması, ilk etapta Ağustos, Eylül ve Ekim’de piyasayı canlandıracak ve ekonomik büyümeye hızlı bir yansıma sağlayacaktır.
“Ayrıca, sağlanacak kur istikrarıyla, mal ve hizmet ihracatının da ekonomik büyümeye katkısı katlanarak devam edecektir. 11. Kalkınma Planı’nda ihracata bugüne kadar ki hiç bir kalkınma planında olmadığı kadar atıfta bulunulmuş olması, artık sürdürülebilir büyüme için sürdürülebilir ihracatın vazgeçilmez olduğunu teyit etmektedir.
“Bu nedenle, TCMB Para Politikası Kurulu’nun bu kritik önemde ve isabetli adımının, Türkiye ekonomisinin dengelemeden sürdürülebilir büyüme sürecine geçişini hızlandıracağı ve istihdama önemli bir katkı sağlayacağı yönündeki inancımı vurgulayarak, ülkemize, ekonomimize ve 85 bine yaklaşan üyesi ile İhracat Ailemiz başta olmak üzere, tüm reel sektöre hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.” (Fotoğraflı)

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