banner314

banner325

Son Dakika

TİMDER Akademi'den sektör çalışanlarına meslek eğitimi

EKONOMİ 21.01.2020, 11:19
7
TİMDER Akademi'den sektör çalışanlarına meslek eğitimi
Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği'nin (TİMDER)  sektör çalışanlarına eğitim verilen Akademi’de yaklaşık 10 bin sektör çalışanı mesleki gelişim eğitimi aldı. TİMDER Akademi'nin, Bayi Gelişim Programı ve İstanbul Üniversitesi ile birlikte hayata geçirilen üksek Okul projesi bulunuyor.
TİMDER Akademi'de ayrıca, Bayi Gelişim Programı çerçevesinde, “Pazarlama ve Satış”, “Yönetim ve planlama”, “Dış Ticaret” ve “Dijital Dönüşüm” olmak üzere 4 ayrı başlıkta 17 eğitim sunuluyor.
TİMDER Yüksekokul projesinde ise, üniversite öğrencilerinin okuldan, tesisat ve inşaat malzemeleri  sektörünü tanıyarak mezun olması hedefleniyor. Proje kapsamında verilen eğitimleri desteklemek amacıyla  İstanbul Üniversitesi’ne bir de laboratuvar kuruldu.
Türkiye’nin önde gelen radyatör üreticilerinden Termo Teknik, sektörün gelişimine destek olmak amacıyla eğitim faaliyetleri düzenleyen TİMDER Akademi’ye sponsor oldu.
Termo Teknik Bayi Kanalı Satış Müdürü Cem Bayramoğlu, sektörün eğitimine her zaman yüksek önem verdiklerini belirterek şunları söyledi:
“Termo Teknik olarak, 200’ün üzerinde bayi ve 500’ün üzerinde satış noktası ile Türkiye’nin tamamında tüketiciye ulaşıyor ve başta bayilerimiz olmak üzere ısıtma sektörü uzmanlarının eğitimine önem veriyor, bu amaçla neredeyse her yıl periyodik olarak ülke çapında seminerler düzenliyoruz. 
"Kurduğu Akademi ile 10 bine yakın sektör çalışanının gelişimine katkı sunan ve sektörümüzün hizmet kalitesini yukarı çeken TİMDER’in eğitim faaliyetine destek verdiğimiz için mutluyuz.
"Bu desteği, sektörün lider şirketlerinden birisi olmanın gereği olarak görüyoruz. TİMDER Akademi’nin zengin eğitim programından bayilerimizin de yararlanması için girişimde bulunacağız.”
Çorlu’da, altı üretim bandına sahip dünyanın en büyük panel radyatör fabrikasında üretim yapan Termo Teknik, panel radyatörün yanı sıra yüksek verimli kombi ve kazan serisini de Türk tüketicisine sunuyor.
Türkiye ile Avrupa’nın en büyük ısı sistemleri tedarikçileri arasında bulunan Termo Teknik ürünlerini Çin’den Şili’ye, Avustralya’dan Kanada’ya kadar geniş bir coğrafyada; aralarında ABD ve Rusya’nın da bulunduğu 50’yi aşkın ülkeye ihraç ediyor. (Fotoğraflı)

Yorumlar (0)
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 22 Ocak 2020
İmsak 06:47
Güneş 08:16
Öğle 13:21
İkindi 15:52
Akşam 18:15
Yatsı 19:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 18 22
13. Gençlerbirliği 18 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 18 24
10. Balıkesirspor 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 22 64
2. Man City 24 51
3. Leicester City 23 45
4. Chelsea 24 40
5. M. United 23 34
6. Wolverhampton 23 34
7. Sheffield United 24 33
8. Tottenham 23 31
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Newcastle 24 30
14. Burnley 23 27
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 22 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 23 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3