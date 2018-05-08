TİM’den ihracatçılara “ihracat pusulası”

İstanbul, 8 Mayıs () – Türkiye İhracatçılar Meclisi, (TİM) gerek ihracatını artırmak isteyen firmalar gerekse ilk kez ihracat yapmak isteyen firma ve girişimciler için İhracat Pusulası bilgilendirme portalını hayata geçirdi.

Türkiye’de 3.1 milyon kişiye istihdam sağlayan 71 bin ihracatçının temsilcisi olan TİM, İhracat Pusulası bilgilendirme portalını hayata geçirdi. İhracatını artırmak isteyen veya ilk kez ihracat yapacak firma ve girişimciler için tasarlanan portal, ihracatpusulasi.org.tr adresi üzerinden hizmet verecek.

Altılı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodları üzerinden kurgulanan portal sayesinde ihracatçılar hem Türkiye’nin hem de dünyanın dış ticaret verilerini aynı ekranda karşılaştırabilecek. Portalda; Türkiye’nin herhangi bir üründeki yıllık ihracatı ve değişimi, ihracatçı firma sayısı, ihracat birim fiyatları, dünyadaki ülkelerin bu üründeki ithalatları ile Türkiye’nin bu pazarlardaki payı, ülkeler bazında birim fiyatlar ile dünyada bu ürünü en çok alan ve satan ülkelerin bilgileri yer alacak.

ihracatpusulasi.org.tr portalının tanıtım toplantısında konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dünyada milletlerin bilgiyi üreten ve tüketen olarak ikiye ayrıldığını, Türkiye’nin bilgiyi tüketen değil üreten bir ülke olması gerektiğini söyledi. TİM’in yine bir ilke imza attığını, hazırlanan portalın ihracata ve ihracatçıya büyük katkı sağlayacağını belirten Zeybekci, hazırlanan portalın ihracat potansiyelini harekete geçirmesine büyük katkı sağlayacağını söyledi ve ekledi, “100 bin ihracatçı hedefine bu yöntemlerle ulaşacağız”

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de portalda yer alan veriler sayesinde ihracatçıların her türlü pazar analizini yapabileceğini söyledi.

Portalda hedef ülkelerle ilgili faydalı bilgilerin de olacağını kaydeden TİM Başkanı, bu bilgileri de ülkedeki önemli kuruluşlar ve firma kaynakları, karşılıklı diplomatik temsilcilikler, vize uygulamaları, Türkiye’den ilgili ülkeye yapılan uçuşlar, bu ülkede milli katılım sağlanan fuarlar, Türkiye’ye uygulanan gümrük vergisi oranları olarak sıraladı.

İhracatçılara “Bu bilgileri kullanın” çağrısı yapan Büyükekşi, “Hedef pazarlarınız hakkında bilgi edinin. Rakip ülkeler hakkında verilere ulaşın. Bu sayede, doğru hedef pazarlarla kısıtlı kaynakları en verimli şekilde kullanın” dedi.

Çalışmanın firmalara sunulmasının bir ekip işi olduğunu ve bu konuda 3 ayrı kişi ve kuruma teşekkür ettiklerini vurgulayan Büyükekşi, “Öncelikle Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci’ye bu projeye sahip çıktığı için teşekkür ederiz. Bakanlığımız, projenin firmalarımıza ulaşmasında çok önemli destekler sundu. İkinci olarak, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na teşekkür ederim. Üçüncü olarak, tüm bu projede yerli bir iş zekası firması ile çalıştık. Yerli firmalarımızın, Türk girişimcilerimizin de bu tip iş zekası terminalleri tasarlayabileceklerini herkese göstermiş olduk. ODTÜ Teknokent’te yer alan E-Kalite firmamızın başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca, projenin altyapısını ve kurgusunu yürüten TİM Ar-Ge Şubesi çalışanlarına proje boyunca yaptığı çalışmalar için teşekkür ederim” açıklaması yaptı.