TİM/Çetinkaya: Her yeni veri bir öncekinden daha iyi olacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, yılın geri kalan aylarında hem aylık sanayi üretiminde hem de yıllık sanayi üretiminde pozitif rakamlar görmeyi beklediklerini söyledi ve "Her gelen yeni verinin bir öncekinden daha iyi olacağı aylar bizi bekliyor" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Eylül verilerine göre sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.4 arttı.

Sektör gruplarına bakıldığında Eylül'de sermaye malı üretiminin genel endeksin üzerinde artmasının dikkat çekici olduğunu belirten Çetinkaya, "Buna bağlı olarak ara malı üretiminde de bu yükselişin Ekim ayı itibariyle başlamasını bekliyoruz"dedi ve ekledi:

"Sermaye malı üretimindeki yüksek artış oranı önümüzdeki aylara ilişkin olumlu beklentileri de destekliyor. Yüksek teknoloji grubunda ise aylık değişim yüzde 12.5 ve yıldan yıla değişim yüzde 51.1 seviyesinde.

"Katma değeri yüksek ürünlerin toplam sanayi üretimi içerisindeki payının artması da diğer bir olumlu gelişme.

"Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 4.7 arttı. Bu da üçüncü çeyrekte büyüme patikasına dönüş beklentilerimizi güçlendirdi.

"Eylül ayına ilişkin PMI rakamları ve güven endeksleri Eylül ayında geri dönüşün başlayacağını göstermekteydi.

"Yılın geri kalan aylarında da hem aylık sanayi üretiminde hem de yıllık sanayi üretiminde pozitif rakamlar görmeyi bekliyoruz."

Çetinkaya, Ekim ayına ilişkin açıklanan öncü verilere bakıldığında da hem imalat güveni, hem tüketici güveni hem de ekonomik güven endeksinin Eylül’e göre yükseldiğini söyledi. Benzer şekilde kapasite kullanım oranının da Ekim'de Eylül'ün üzerinde gerçekleştiğini dile getiren Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Diğer yandan Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin etkisi piyasaya net şekilde yansımaya başladı.

"Eylül ayında bunu daha sınırlı olarak görmüştük çünkü Eylül’de ortalama ticari kredi faizleri yüzde 18’lerdeydi.

"Ekim ayında ise bu ortalama yüzde 16’ya geriledi. Kasım ayında yüzde 14’lere kadar gerilediğini göreceğiz.

"Dolayısıyla her gelen yeni verinin bir öncekinden daha iyi olacağı aylar bizi bekliyor." (Fotoğraflı)