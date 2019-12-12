TİM/Çetinkaya: Faiz indirimleri ile büyüme beklentileri aşabilir

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, "Son çeyrekte yapılan faiz indirimlerini göz önünde bulundurursak 4'üncü çeyrek ve 2020 yılı büyüme rakamları beklentinin de üstünde gerçekleşebilir" dedi.

Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık indirim ile faizleri yüzde 14'ten yüzde 12'ye çekme kararını değerlendiren Çetinkaya, "Faiz indirim kararında en büyük etkenin küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Dün Fed’in (ABD Merkez Bankası) aldığı faiz kararı sonrası Fed Başkanı Powell’ın yaptığı güvercin açıklamalarda uzun süre faiz artırmayı düşünmediğini ve hatta gerekirse Fed’in uzun vadeli tahvil alımları yapabileceğini belirtmesinin ardından gelişen ülkelere paranın gitme ihtimalinin azalmasının bu kararda etkili olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

"Cari enflasyon ile gelecek yıl enflasyon beklentilerine bakacak olursak Merkez Bankası politika faizi ile aradaki farkın azaldığını görebiliriz." diyen Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Bu da reel faiz vermeye devam edeceğini belirten Merkez’in son dönemlerde yaptığı 1200 baz puanlık faiz indirimlerinde yavaşlamaya gideceğini gösteriyor. Ayrıca bir önceki Para Politikası Kurulu (PPK) metninde yer alan para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon ile güçlü uyumlu olduğunu belirten Merkez’in burada güçlü kelimesini kaldırarak sadece uyumlu olduğunu belirtmiş olması da faiz indirimlerinde yavaşlama sinyali olarak algılanabilir. Faiz indirimleri 2020 yılının ilk çeyreğinden sonra başlayabilir."

