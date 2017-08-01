TİM verilerine göre ihracat Temmuz'da yüzde 31.2 yükseldi

İstanbul, 1 Ağustos () - Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerine göre, Temmuz ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31.2 artışla 11.5 milyar dolara yükseldi.

TİM verilerine göre, ihracat ilk yedi ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.7 artışla 88.9 milyar dolara, Temmuz sonu itibarıyla yıllık ihracat da yüzde 7.5 artışla 150.2 milyar dolara çıktı.