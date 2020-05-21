TİM Sektörler Konseyi Bakan Albayrak'ı ağırladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Sektörler Konseyi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın katılımıyla toplandı. Bakan Albayrak’a ihracatçıların pandemi sürecindeki taleplerini aktaran TİM Başkanı İsmail Gülle, “Bu milli mücadelede ihracatçılarımız karşılarına çıkan tüm zorluklarda arkalarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve onun Hazinesinin desteğini gördüler. Devletimizin ihracat odaklı bu yaklaşımı, ihracatçıları daha da cesaretlendiriyor. İhracatçılarımızın mücadele azmini mayıs ihracat verilerimizde hissetmeye başladık. Haziranda tablo daha da güçlenecektir” dedi.

61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ile 95 bin ihracatçının Türkiye’de ihracatın tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’in Sektörler Konseyi toplantısı; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TİM Başkanı İsmail Gülle, TİM Yönetim Kurulu Üyeleri ve Sektörler Kurulu Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda sektörlerin talep ve çözüm önerileri Bakan Albayrak’a iletildi.

Küresel virüs salgınının başlangıcından bu yana ihracat ailesinin 48 talebinin hükümet tarafından çözüme kavuşturulduğunu hatırlatan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Bu milli mücadelede ihracatçılarımız karşılarına çıkan tüm zorluklarda arkalarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve onun Hazinesinin desteğini gördüler. Devletimizin ihracat odaklı bu yaklaşımı,

ihracatçıları daha da cesaretlendiriyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı ile atılan olumlu

adımların yansımaları, tüm sektörlerimizde hissedildi. Elbette ki küresel rekabetin bu derece sert olduğu bir dünyada ihracatın sorunları bitmeyecektir. Ama bu durum bizim şevkimizi kırmıyor, aksine bizleri kamçılıyor. İhracat ailesi, Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye hedefimiz doğrultusunda hız kesmeden çalışmaya ve üretmeye devam ediyor. İhracatçılarımızın mücadele azmini mayıs ihracat verilerimizde hissetmeye başladık. Haziranda tablo daha da güçlenecektir” dedi.

Bankalar yurtdışında marka satın alımını desteklemeli

Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: “Pandeminin küresel etkileri, dünyanın önde gelen ekonomilerindeki pek çok tanınmış marka için ciddi finansman zorluklarını da beraberinde getirmiştir. Bu durum, Türkiye için marka satın alma noktasında yeni fırsatları gündeme getirmektedir. Bu nedenle, Eximbank başta olmak üzere bankalarımızca, yurtdışında marka satın alma sürecinin desteklenmesini mutlaka radarımıza almamız gerekiyor. Küresel rekabette Kovid-19 sonrası oluşacak bu yeni dönem, Türkiye’nin iddiasını artırabilmesi adına ölçek ekonomisine de ağırlık vermesini gerektirmekte. Bu nedenle, şirket birleşme ve satın almalarını canlandırmamız gerekecek. İhracatımız, 20 yılda 28 milyar $'dan 180 milyar $'a sıçramasına rağmen, küresel ticarette iddialı ülkelerdeki gibi bir fuar merkezi kapasitesi artışı gerçekleştiremedik. Yeni normalde sanal fuarcılığa da imkan sağlayan yeni nesil fuar merkezlerini Türkiye ekonomisine kazandırmamız gerekiyor. Salgın sonrasında, Çin’e alternatif tedarikçilerin küresel ticaretteki payları artacak. Ülkemiz için de bu noktada oldukça önemli fırsatlar var. Diğer gelişmekte olan ülkelerden pozitif ayrışabilmemiz için rekabet gücümüzü iyileştirmeliyiz. Dolayısıyla, Türk sanayinin üstünlükleri daha belirgin şekilde ortaya konulmalı ve geliştirilmelidir. Türk sanayisinin AB normlarına uyumu, pandemi sonrası yeni dönemde ürün standartlarımız ve kalitemizde küresel ticarette öne çıkmamızda belirleyici olacaktır. Yeni Normal dönemine ilişkin planlarımızı alıcılar ve müşterilerle birlikte oluşturacağız. Bilhassa, ihracatın dijitalleşmesi, e-ihracatın yanı sıra, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlar yeni dönemin öne çıkan başlıklarındandır.”

İhracatçıların yeni talepleri

İhracatçıların 2023 hedeflerine giden yolda yeni öneri ve talepleri olduğunu belirten Gülle, şunları söyledi: “Mücbir sebep kapsamının bazı sektörler için genişletilmesi, faaliyet alanı birden fazla olan şirketlerin de mücbir sebep kapsamına alınması, devlet ödemelerinin ve KDV iadelerinin hızlandırılması,2020 takvim yılının 1. ve 2. Dönem Geçici Vergi Beyan Dönemlerinin Birleştirilmesi sektörlerin talepleri arasında yer almaktadır. Finansal kaynaklara erişim noktasında ise kredi-leasing faizlerine destek verilmesi, özel bankalarda finansmana erişimde yaşanan sorunların çözüme kavuşması, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar kapsamında alınan önlemlerin yaşadığımız bu olağanüstü döneme mahsus tüm ülkelerden kaldırılması, KOSGEB faizsiz döviz kredisi desteğinin tekrar uygulamaya alınması, KGF kredilerinde müstahsil makbuzunun kapsama alınması, devreden KDV'lerin mahsup edilebilmesi, hususlarında talepleri bulunuyor. Yeni dönem için finansman destekleri kapsamında, sürece adaptasyon için orta vadeli işletme kredisi verilmesi, yeni ve hedef pazarlarda ticari alacak sigortası uygulamasının genişletilmesi, “Sevk öncesi teminat sigortası” uygulanması, Eximbank alıcıların limitlerinin artırılması, geleneksel ticari alacak sigortalarında kesinleşmiş hasara ilişkin erken ödeme/avans ödemesi yapılması hususlarında zat-ı âlinizin destekleri Türk ihracatçılarını diğer ülkelerden pozitif ayrıştıracak etkenler olacaktır.”