TİM-Faiz indirimi ticari kredi faizlerini yüzde 15'in altına çeker

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, Merkez Bankası'nın 250 baz puanlık faiz indiriminin ticari kredi faiz oranlarını yüzde 15'in altına çekebileceğini söyledi.

Merkez Bankası'nın 250 baz puanlık faiz indirimini değerlendiren Çetinkaya, faiz indirimlerinin reel sektör için en önemli etkisinin kredi faizlerinde olduğuna dikkat çekti.

Eylül’de yapılan faiz indirimlerinin etkisinin net bir şekilde hissedilmeye başlandığına işaret eden Çetinkaya, "Ağustos sonu ve Eylül başlarında Türk Lirası cinsi ticari kredi faizleri yüzde 20 seviyelerindeyken Ekim ayının başında yüzde 15,50-16,00 aralığına gerilediğini gördük. Yapılan bu son indirim ile ticari kredi faiz oranlarının yüzde 15’lerin de altına gelebileceğini düşünüyoruz." dedi ve ekledi:

"Her ne kadar sanayi üretim rakamlarında özellikle tatil günlerine denk gelinmesinin de etkisiyle çok pozitif bir seyir göremesek de PMI rakamları Eylül ayında uzun zaman sonra daralma bölgesinden çıktı. Yine Eylül ayında konut satışları, faizlerin düşmesinin etkisiyle yılın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

"Önümüzdeki süreçte faizlerdeki gerileme hızının yavaşlamasını bekliyoruz ancak indirilen faizlerin piyasa üzerindeki olumlu etkilerini görmeye devam edeceğiz.

"Jeopolitik risklerin azaldığını da göz önünde bulundurursak mevcut faiz oranları, önümüzdeki süreçte yatırım harcamalarını destekleyici olabilir. Bu da elbette çok yüksek seyreden işsizlik oranlarını aşağı çekerek tüketimi ve dolayısıyla büyümeyi beraberinde getirecek."

Yıl sonu için YEP (Yeni Ekonomi Programı) ile açıklanan yüzde 12 enflasyon beklentisiyle mevcut politika faizi arasındaki farkın 2 puana gerilediğini belirten Çetinkaya, "Ekim ayında enflasyonun yüzde 9.0 altında bir seviyede gerçekleşeceğini görecek olsak da yıl sonunda yüzde 11.5-12 aralığında bir enflasyonla yılı kapatacağız gibi duruyor. Bu toplantının ardından TCMB’nin, Aralık ayındaki toplantısında bir faiz indirimi daha yapmasını beklemiyoruz" diye ekledi.