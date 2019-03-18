Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı coşkusu
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı...
Ekrem İmamoğlu: Terörün dili, dini ve ırkı olmaz
İmamoğlu Zellanda şehitlerine Eyüpsultan'da mevlid...
Uçak Teknisyeni Muhtar Adayı Oldu
Uçak Teknisyeni Muhtar Adayı Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı

TİM, Doğu Anadolu toplantısını Erzurum’da yaptı (2)

'KOBİ'LERE POZİTİF AYRIMCILIĞI SÜRDÜRECEĞİZ' Bölge ihracatçılarının yaşadıkları sorunlarla ilgili sorularını cevaplandıran TİM Başkanı İsmail Gülle, yanında oturan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım'a soru gelmeyince,...

TİM, Doğu Anadolu toplantısını Erzurum’da yaptı (2)

'KOBİ'LERE POZİTİF AYRIMCILIĞI SÜRDÜRECEĞİZ'
Bölge ihracatçılarının yaşadıkları sorunlarla ilgili sorularını cevaplandıran TİM Başkanı İsmail Gülle, yanında oturan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım'a soru gelmeyince, "Paraya ihtiyacınız yok mu Türk Eximbank'ın genel müdürüne soru sormuyorsunuz?" dedi.
Gelen sorular üzerine söz alan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, ihracata büyük oranda destek sağladıklarını bildirdi. 2017 yılında ihracat artışının yüzde 10,2 olmasına rağmen dolar bazında desteklerinde yüzde 19, ihracat artışının yüzde 7.1 olduğu 2018 yılında ise desteklerinde yüzde 12.5'lik bir artış olduğunu söyledi. Türk Eximbank olarak sadece ihracatı desteklemediklerini de ifade eden Yıldırım, "Dünyanın her yanında proje yapan müteahhit şirketlerimiz, turizm sektörü, hepsinde Eximbank kaynağı desteği var. Atatürk Üniversitesi'ne Türkiye dışından hasta geliyorsa, bu da bizim destek kapsamında. KOBİ'ler bizim için çok önemli. 2017 yılına girerken destek alanların yüzde 53'ü KOBİ iken, bu oran 2018'de yüzde 72'ye yükseldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın girişimcilere özel bir program açtık. 200 milyon dolar artı 100 milyon TL. KOBİ meselesinin özellikle altını çizmek istiyorum. Bizim için son derece önemli. KOBİ'lere pozitif ayrımcılığı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Türk Eximbank'ın İstanbul dışında sadece Ankara'da şubesi olduğunu vurgulayan Yıldırım, ülke genelinde 15 şube 16 irtibat bürosu daha açtıklarını kaydetti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328