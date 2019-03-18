TİM, Doğu Anadolu toplantısını Erzurum’da yaptı (2)

'KOBİ'LERE POZİTİF AYRIMCILIĞI SÜRDÜRECEĞİZ'

Bölge ihracatçılarının yaşadıkları sorunlarla ilgili sorularını cevaplandıran TİM Başkanı İsmail Gülle, yanında oturan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım'a soru gelmeyince, "Paraya ihtiyacınız yok mu Türk Eximbank'ın genel müdürüne soru sormuyorsunuz?" dedi.

Gelen sorular üzerine söz alan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, ihracata büyük oranda destek sağladıklarını bildirdi. 2017 yılında ihracat artışının yüzde 10,2 olmasına rağmen dolar bazında desteklerinde yüzde 19, ihracat artışının yüzde 7.1 olduğu 2018 yılında ise desteklerinde yüzde 12.5'lik bir artış olduğunu söyledi. Türk Eximbank olarak sadece ihracatı desteklemediklerini de ifade eden Yıldırım, "Dünyanın her yanında proje yapan müteahhit şirketlerimiz, turizm sektörü, hepsinde Eximbank kaynağı desteği var. Atatürk Üniversitesi'ne Türkiye dışından hasta geliyorsa, bu da bizim destek kapsamında. KOBİ'ler bizim için çok önemli. 2017 yılına girerken destek alanların yüzde 53'ü KOBİ iken, bu oran 2018'de yüzde 72'ye yükseldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın girişimcilere özel bir program açtık. 200 milyon dolar artı 100 milyon TL. KOBİ meselesinin özellikle altını çizmek istiyorum. Bizim için son derece önemli. KOBİ'lere pozitif ayrımcılığı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Türk Eximbank'ın İstanbul dışında sadece Ankara'da şubesi olduğunu vurgulayan Yıldırım, ülke genelinde 15 şube 16 irtibat bürosu daha açtıklarını kaydetti.

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