TİM Başkanı Gülle: Maliyet enflasyonu etkisini kaybetti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Eylül ayında yurtiçi üretici fiyatlarındaki yıllık artışın yüzde 2.45 düşmesini, "Maliyet enflasyonun etkisini kaybetmesi ve talep enflasyonunu besleyici yönünün ortadan kalkması adına önemli bir gelişme" diye nitelendirdi.

Eylül ayı enflasyon verilerinin, Türkiye Ekonomisi'nin büyümeye, istihdama, ihracata odaklanması adına önemli bir olanak olduğunu dile getiren Gülle, “bu odaklanma, fırsat penceresinin açıldığına işaret ediyor” dedi ve ekledi:

“Bilhassa, bir önceki yıl, maliyet enflasyonun göstergesi olan yıllık üretici fiyatları endeksi artış oranı eylül ve ekim aylarında yüzde 45-46 düzeyindeyken, geçen Eylül ayı itibariyle aynı oranın yüzde 2.45'e kadar gerilemiş olması, maliyet enflasyonun etkisini kaybetmesi ve talep enflasyonunu besleyici yönünün ortadan kalkması adına önemli bir gelişme. Bununla birlikte, Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Berat Albayrak'ın ifade ettikleri gibi, enflasyonla mücadelenin en önemli önceliği oluşturması ve rekabetçi döviz kuru seviyesine yönelik duruşun sürdürülmesi, Türkiye'nin küresel rekabetçiliği adına önemli bir imkandır."

Bakan Albayrak'ın 2020-2022 Yeni Ekonomik Program sunumunda belirttiği enflasyonda gelinen nokta itibariyle, sürdürülebilir büyüme ve sürdürülebilir istihdam konularında, Türkiye'nin yüzde 5 ve altında bir sürdürülebilir enflasyon seviyesine gelmesi adına, fiyat istikrarına yönelik önemli bir patikanın yakalandığını vurgulayan Gülle, Türkiye'nin üretim ve ihracatın büyümeye katkısının önceliklendirildiğini, verimlilik ve maliyet yönetimi odaklı bir yeni büyüme modeline ağırlık verilmesi gerektiğini ve Türkiye'nin 2023 ihracat hedeflerini gerçekleştirmesi için ihracata önemli katkılar sağlayacağını vurguladı ve ekledi:

"Düşen enflasyona bağlı olarak, reel sektör finansman maliyetlerinin de hızla gerilemesi, yatırımların canlanması, Eximbank imkanlarının güçlendirilmesi adına, ihracatın sürdürülebilirliğine güçlü bir katkı sağlayacaktır."

