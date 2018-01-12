Flaş Haber
Şırnak-Silopi'de kaza 9 ölü 28 yaralı
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şırnak-Silopi'de kaza 9 ölü 28 yaralı
Silopi'de kaza 9 ölü 28...
Yeni KHK ile 262 kişi ihraç edildi
Yeni KHK ile 262 kişi...
HDP Milletvekili Garo Paylan'ın 'suikast' açıklamaları nedeniyle ifadesine başvuruldu
Garo Paylan'ın 'Suikast' iddiasınde ifadesi...
KRİPTOPARA – Kripto paralara piyasası 29 milyar dolar azaldı
KRİPTOPARA – Kripto paralara piyasası...

Ticari süt işletmelerinin süt üretimi bir yılda yüzde 9.7 arttı

İstanbul, 12 Ocak () - Ticari süt işletmeleri tarafından Kasım ayında üretilen süt miktarı 146 bin 74 ton olarak kaydedilirken, yıllık bazda yüzde 9.7 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kasım ayında inek...

Ticari süt işletmelerinin süt üretimi bir yılda yüzde 9.7 arttı

İstanbul, 12 Ocak () - Ticari süt işletmeleri tarafından Kasım ayında üretilen süt miktarı 146 bin 74 ton olarak kaydedilirken, yıllık bazda yüzde 9.7 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kasım ayında inek peyniri üretimi yıllık bazda yüzde 6.3 artışla 55 bin 40 tona, karışık tür sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise yüzde 72.3 artışla 736 tona çıktı.
Yoğurt üretimi yıllık yüzde 2.3 artışla 92 bin 191 ton, ayran üretimi ise yüzde 2.5 artışla 57 bin 567 tona yükseldi.
Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütünün yağ oranı ortalama yüzde 3.5, protein oranı ise yüzde 3.3 olarak belirlendi.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1.3 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.6 arttı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314